Heidelberg. (miwi) Die MLP Academics sind Tabellendritter in der 2. Basketball-Bundesliga - sechs Spieltage vor dem Ende der regulären Saison hat sich die Mannschaft von Branislav Ignjatovic im oberen Drittel des Klassements festgebissen und ist drauf und dran, erneut eine Bestmarke zu setzen. Noch nie waren die Heidelberger in der ProA besser platziert als auf dem fünften Rang - sollte am Mittwochabend (19.30 Uhr) gegen die Baunach Young Pikes ein Heimsieg gelingen, sind die Academics auf dem Weg, die Marke aus der Vorsaison zu übertreffen.

Weil die Halle am Olympiastützpunkt am Wochenende nicht frei ist, wurde die Begegnung der Heidelberger gegen die Young Pikes auf Mittwoch verlegt und beim Blick auf den Spielplan muss das kein Nachteil sein. Ursprünglich sollte die Partie am Freitag stattfinden, weil am Sonntag bereits der nächste Spieltag (und ein Auswärtsspiel in Karlsruhe) vorgesehen ist. Durch die Verlegung des Spiels gegen Baunach haben Ignjatovic und seine Spieler ein paar Tage mehr Zeit, um sich auf das Duell am Sonntag vorzubereiten.

Hinzu kommt, dass die Academics in ihrer aktuellen Form schnellstmöglich wieder spielen wollen. Mit drei Siegen hintereinander haben die Heidelberger dafür gesorgt, dass es beinahe unmöglich geworden ist, die Playoffs und damit das ursprüngliche Saisonziel noch zu verpassen. Gegen Baunach soll der vierte Erfolg in Serie geschafft werden, um dem nächsten Vorhaben ein Stück näher zu kommen. "Jetzt geht es für uns um die Platzierung am Ende und es wäre überragend, wenn wir den Heimvorteil schaffen würden", sagt Ignjatovic. Um im Viertelfinale in einem eventuellen fünften Spiel vor der heimischen Kulisse antreten zu können, müssten die Heidelberger zumindest Vierter werden - und dazu ist ein Erfolg gegen die Young Pikes nötig.

Schließlich stehen die Baunacher derzeit auf einem Abstiegsplatz und gegen Kellerkinder der Liga sollen Siege her, um den eigenen Ambitionen gerecht werden zu können. Doch im Vorbeigehen wird das nicht gelingen, was ein Blick auf das Hinspiel verdeutlicht. In Baunach verloren die Academics nach einer schlechten Leistung 73:83 und ermöglichten den Young Pikes den ersten Saisonsieg überhaupt. "Wir haben mit Baunach noch eine Rechnung offen, das war eine schmerzliche Niederlage", erklärt Ignjatovic vor dem zweiten Vergleich mit dem Nachwuchsteam des Bundesligisten aus Bamberg.

"Es ist immer schwierig, sich auf Baunach einzustellen, weil sie unterschiedliche Gesichter haben", sagt Ignjatovic. Das hängt auch damit zusammen, dass der Kader beinahe in jeder Partie anders besetzt ist. "Uns erwartet eine schwere Aufgabe", sagt der Serbe deshalb vor dem Aufeinandertreffen. Immerhin kann der Heidelberger Coach sicher sein, dass seine Mannschaft mit viel Selbstvertrauen und Überzeugung auf das Feld gehen wird.

2. Basketball-Bundesliga, Mittwoch, 19.30 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Baunach Young Pikes.