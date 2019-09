Heidelberg. (miwi) In gerade einmal zwei Wochen starten die Basketballer der MLP Academics Heidelberg mit einem Auswärtsspiel in Ehingen in die neue Zweitliga-Saison. Auf dem Weg dahin steht am heutigen Samstag und morgigen Sonntag noch einmal ein Härtetest auf dem Programm, bei einem Turnier in Crailsheim treffen die Schützlinge von Branislav Ignjatovic zunächst auf den in der Bundesliga spielenden Gastgeber, die Crailsheim Merlins, ehe am Sonntag eine Partie gegen den Ligarivalen aus Tübingen vorgesehen ist.

"Der Modus für das Wochenende wurde noch einmal verändert, aber für uns bleibt es bei den Spielen gegen Crailsheim und Tübingen", erklärte Ignjatovic. Gegen die Merlins wollen die Heidelberger versuchen, im fünften Versuch einen Erstligisten zu schlagen. Am Sonntag besteht die Möglichkeit, sich mit einem ebenfalls ambitionierten Zweitligisten zu messen.

Der Kader wird allerdings ziemlich ausgedünnt sein - und das hat zweierlei Ursachen. Einerseits droht neben Armin Trtovac (Bänderverletzung am Knöchel) auch Marc Liyanage (Knie-Probleme) weiterhin auszufallen, andererseits haben sich die Verantwortlichen der Heidelberger entschlossen, den Try-Out-Vertrag von Joseph "Joe" Kilgore nicht zu verlängern.

Der US-Amerikaner konnte die Erwartungen in ihn nicht erfüllen. "Er hatte vier Wochen und sechs Testspiele lang Zeit, uns zu überzeugen", sagte Ignjatovic: "Und das hat leider nicht geklappt. Wir hatten uns mehr versprochen." Die Ambitionen des Vorjahreszweiten sind groß, weshalb sich Ignjatovic und Manager Matthias Lautenschläger auf die Suche nach einem anderen Spieler machen werden.

Der Coach der Academics hat deshalb im Moment nicht nur die Aufgabe, seine Spieler auf den Saisonstart in zwei Wochen vorzubereiten, sondern zudem viel Videomaterial zu sichten. "Am besten gestern", entgegnete der Serbe auf die Frage, wann der Nachfolger von Kilgore bestenfalls in Heidelberg auftauchen sollte.

Immerhin können sich die Heidelberger bei der Suche nach einem neuen flexibel einsetzbaren Flügelspieler auf dem inländischen wie ausländischen Markt umschauen, da aktuell nur drei Importspieler unter Vertrag stehen. Vier sollten es ursprünglich werden.

"Wichtig ist, dass sich niemand mehr verletzt", sagt Ignjatovic: "Wir hatten jetzt im Training sieben oder acht Mann, das ist nicht ideal."