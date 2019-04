Von Michael Wilkening

Nürnberg. Der Traum vom Finale lebte bis viereinhalb Minuten vor dem Ende der vierten Halbfinal-Partie: Die beste Saison der MLP Academics Heidelberg in der jüngeren Vergangenheit fand am Montagabend aber ein bitteres Ende. Trotz einer über weite Phasen starken Leistung verloren die Schützlinge von Branislav Ignjatovic bei den Nürnberg Falcons 79:85 (42:36) und die Best-of-Five-Serie mit 1:3.

„Wir hatten ein fünftes Spiel in dieser Serie verdient“, sagte Ignjatovic unmittelbar nach Spielschluss, als die Nürnberger Mannschaft mit 1500 Zuschauern überschwänglich den Erfolg feierte. Die Falcons haben die sportliche Qualifikation für die Bundesliga geschafft – in den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob sie auch die infrastrukturellen Voraussetzungen erfüllen, um in der kommenden Spielzeit im Basketball-Oberhaus mitspielen zu dürfen.

Damit beschäftigte sich der Heidelberger Trainer nicht, der Serbe musste seine Emotionen kontrollieren, denn er fühlte sich ungerecht behandelt. „Das erste Gefühl sagt mir, dass wir betrogen worden sind“, erklärte Ignjatovic mit Blick auf die Leistung der Schiedsrichter. Die Statistik stützte die Einschätzung des Coaches der Academics, denn in einer beidseitig sehr intensiv geführten Partie hatten die Heidelberger am Ende 33 Fouls gegen sich gepfiffen bekommen, die Nürnberger hingegen kamen mit 22 Fouls vergleichsweise glimpflich davon.

Heyden mit fünf Fouls raus

Die vielen Pfiffe gegen die Academics sorgten knapp vier Minuten vor dem Ende für einen entscheidenden Rückschlag. Kapitän Phillipp Heyden musste nach dem fünften persönlichen Foul das Spielfeld verlassen, ehe die Nürnberger zum 69:66 davonzogen. Später kassierten mit Dan Oppland und Jaleen Smith zwei weitere Akteure der Stammformation ihr fünftes Foul, sodass die Waffen der Academics zusehends stumpfer wurden.

Die Niederlage fühlte sich für die Heidelberger umso bitterer an, weil sie die beste Leistung innerhalb der vier Duelle gezeigt und die Falcons über weite Strecken der Partie im Griff hatten. Erneut war Niklas Würzner der beste Heidelberger Akteur, der Spielmacher kam am Ende auf 21 Punkte.

Mit einer sehr guten Leistung in der Offensive kontrollierten die Ignjatovic-Schützlinge die Hausherren in der ersten Halbzeit und legten nach 13 Minuten eine Zehn-Punkte-Führung vor (30:20). Diesen Vorsprung verteidigten sie anschließend bis kurz vor der Pause, doch weil Shy Ely einen freien Drei-Punkte-Versuch nur an den Korbrand setzte und die Nürnberger im Gegenzug noch zu zwei Freiwurf-Punkten kamen, lag Heidelberg nach 20 Minuten „nur“ 42:36 vorne.

Bis dahin stimmte die Leistung der Academics, die ihre Punkte auf viele Schultern verteilten. Nach zuletzt schwankenden Leistungen machte vor allem der gute Auftritt von Ely Mut. Der Topscorer der Heidelberger hatte zur Pause schon sieben Zähler markiert und drei seiner vier Versuche aus dem Feld verwandelt. Am Ende sollte die Leistungssteigerung des US-Amerikaners und die starke Vorstellung der gesamten Mannschaft trotzdem nicht reichen.

Nürnberg: Wainright 19/1 Dreier, Oehle 16, Kent 16/3, Pongo 15/1, Schröder 8/1, Sanders 4, Haßfurther 4, Omuvwie 2, Parker 1, Gahlert, Maier, Bauer

Heidelberg: Würzner 21/4, Oppland 15, Palm 13/2, Ely 13/1, Ney 5, Heyden 4, Smith 4/1, Schmitt 2, Liyanage 2, Aichele

Stenogramm: 9:9 (4.), 16:25 (1. Viertel), 24:34 (15.), 36:42 (Halbzeit), 40:49 (23.), 45:52 (25.), 58:59 (3. Viertel), 66:66 (35.), 72:66 (37.), 72:72 (38.), 79:75 (39.), 85:79 (Endstand)

