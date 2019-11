Von Michael Wilkening

Heidelberg. Es gab kein Straftraining, das machte Branislav Ignjatovic deutlich. „Wir wollen etwas frische Luft schnappen, ein paar Runden laufen“, sagte der Trainer der MLP Academics Heidelberg am Montag. Nach der 69:80-Niederlage am Sonntag gegen die Kirchheim Knights hatte der Serbe seinen Spielern den eigentlich freien Montag gestrichen – nach der dritten Saisonniederlage in der 2. Basketball-Bundesliga sah er sich dazu gezwungen. „Wir müssen über das Spiel reden“, kündigte er an.

Dabei ging es dem Übungsleiter der Heidelberger nicht darum, seine Spieler verbal anzugreifen, aber er sah Gesprächsbedarf. Schließlich hatten die Academics zum wiederholten Male in dieser Saison einen wirklich schlechten Start in ein Spiel – mit dem Unterschied, dass es bislang meist gelang, trotzdem noch zu gewinnen. Gegen die Kirchheimer reichte es nicht mehr, weil die Ignjatovic-Schützlinge zu viel Energie aufwenden mussten, um nach dem Katastrophenstart um den Anschluss zu kämpfen.

„Das erste Viertel ist ein No-go in der eigenen Halle“, erklärte Ignjatovic, der nicht verwinden kann, dass seine Mannschaft nach zehn Minuten bereits mit 10:25 in Rückstand geraten war. „Wir hatten nicht die Intensität, die nötig ist“, sagte der Trainer, der sich selbst aus der Kritik nicht ausnahm: „Das muss ich mir ankreiden, weil ich die Spieler wohl nicht richtig vorbereitet habe.“

Besonders bitter war der Fehlstart, weil er sich in den Trainingseinheiten unter der Woche nicht angedeutet hatte. In der Übungshalle herrschte keine Überheblichkeit, kein Hang zur Leichtigkeit. Der zeigte sich erst am Sonntag auf dem Spielfeld, als die Academics sich mit Unterstützung der eigenen Fans in der Tabelle weiter oben festbeißen wollten. „Wir wollten oben dranbleiben“, ärgerte sich Manager Matthias Lautenschläger: „Deshalb ist die Enttäuschung so groß.“

Die Saison ist bei jetzt acht Siegen und drei Niederlagen immer noch positiv zu bewerten, aber die fahrlässig ausgelassene Möglichkeit, die eigenen Ambitionen noch deutlicher zu unterstreichen, sorgte im Umfeld des Teams für Frust.

„Mein oberstes Ziel ist es, bis Weihnachten zehn Siege auf dem Konto zu haben“, erklärte Ignjatovic, der auf dem Weg dorthin nur noch eine Möglichkeit hat, diese Bilanz vor eigenem Publikum zu erreichen. Der kuriose Spielplan sorgt dafür, dass die Academics am kommenden Sonntag gegen den FC Schalke 04 bereits ihr letztes Heimspiel im Kalenderjahr 2019 austragen – im Dezember folgen vier Auswärtspartien. „Gegen Schalke müssen wir unseren Fans noch einmal eine starke Leistung zeigen“, sagte der Heidelberger Coach. Eine Trotzreaktion ist gefordert, auch wenn der Serbe das so nicht explizit fordert.

Am kommenden Sonntag sollen wieder alle Spieler den Fokus von der ersten Minute an voll auf den Gegner ausgerichtet haben. Gegen Kirchheim war das nicht der Fall, ausgerechnet Zamal Nixon, zuletzt ein Leistungsträger, hatte einen richtig schlechten Tag erwischt. Wenn das Sondertraining am Montag hilft, die Academics gegen Schalke zu einer starken Leistung von der ersten Minute an zu führen, hat sich die Maßnahme gelohnt.