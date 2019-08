Heidelberg. (miwi) Ein bisschen wird der Abschied bereits eingeläutet. Die MLP Academics Heidelberg sprechen mit Blick auf die Halle am Olympiastützpunkt selbst schon von einer "historischen Spielstätte" - und die wird in der kommenden Spielzeit wohl letztmals die Heimat des Basketball-Zweitligisten sein.

Die Academics werden in die neue Halle in Heidelberg umziehen und verkaufen deshalb zum letzten Mal Dauerkarten für die alte Heimstätte. Ab heute können sich die Fans die Saisontickets sichern, die diesmal 16 Partien in der regulären Saison umfassen, weil die Liga 17 Mannschaften umfasst. Gleichzeitig haben Dauerkarten-Besitzer ein Vorkaufsrecht für mögliche Playoff-Partien.

Branislav Ignjatovic hat seinen Platz sicher, allerdings den auf der Trainerbank der Heidelberger. Deshalb macht sich der Coach aktuell mehr Gedanken um seine Mannschaft, denn um eine Dauerkarte. Nach der 62:84-Niederlage am Sonntag bei den Frankfurt Skyliners und einem freien Tag für die Spieler gestern (Ignjatovic: "Da müssen sich die Jungs mal regenerieren") steht morgen Abend bereits der nächste Test auf dem Programm - und erneut ist ein Bundesligist der Gegner.

"Wahrscheinlich ist Ludwigsburg noch besser als Frankfurt", vermutet Ignjatovic vor dem Duell bei den MHP Riesen. Bei den Schwaben wird es ein Wiedersehen mit Jaleen Smith geben, der vor ein paar Wochen von Heidelberg aus nach Ludwigsburg gezogen ist, um sich in der Bundesliga zu versuchen.

Die Academics Heidelberg werden aber nicht nur auf den ehemaligen Kollegen achten müssen, um ein ordentliches Ergebnis zu erzielen. "Wir wollen länger gut mithalten als gegen Frankfurt", sagt Ignjatovic. Bei den Hessen waren die Heidelberger eine Halbzeit lang in Schlagdistanz, ehe der Favorit davonzog.