Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Die MLP Academics Heidelberg sind mit einem 75:66 (35:35)-Sieg über das Team Ehingen-Urspring in die Viertelfinalserie um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga gestartet. Das zweite Spiel im Modus Best of five findet am Dienstag um 18.30 Uhr in Ehingen statt, das zweite Heimspiel wird am Freitag um 19.30 Uhr im Olympiastützpunkt Rhein-Neckar im Neuenheimer Feld 710 ausgetragen. Am 14. April geht’s zum zweiten Mal nach Ehingen, ehe der Zweitliga-Zweite MLP Academics am 16. April um 19.30 Uhr mit seinem dritten Heimspiel gegen den Zweitliga-Siebten für die stärkeren Leistungen während der Saison belohnt wird.

Weil das Bundesliga-Spitzenspiel der Fußballer eben auch etliche Freunde des Basketballs interessierte, gab es am Samstagabend in der OSP-Halle etliche freie Plätze. Nur rund 700 Zuschauer machten Stimmung, wobei das "grüne Inferno" aus Ehingen aus sechs pausenlos trommelnden und rund 30 schreienden Fans bestand, die sich ebenso stark engagierten wie die nur sieben Spieler, die Trainer Domenik Reinboth aufbieten konnte.

Die Heidelberger hatten nur vier Pauker am Spielfeldrand stehen, dafür aber elf Akteure zur Verfügung; Trainer Branislav Ignjatovic machte aber nur von neun Spielern Gebrauch und ließ die Talente Jakob Schöpe und David Aichele auf der Bank zuschauen.

Wer gedacht hatte, dass die junge Mannschaft aus der Großen Kreisstadt im Alb-Donau-Kreis nach Heidelberg gekommen war, um - solange die Kräfte reichen - ein bisschen mit zu zocken und dann brav zusammenzubrechen, wurde tief enttäuscht. Die sieben Aufrechten aus dem Schwabenland kämpften vierzig Minuten lang großartig und spielten völlig unverkrampft auf - ganz nach dem Motto: Wir können machen, was wir wollen, der Trainer kann uns ja doch nicht auswechseln.

Die MLP Academics gewannen - pflichtgemäß bei einem Heimspiel - den ersten Sprungball, wussten fortan aber nie ganz genau, was sie mit dem Spielgerät anfangen sollten. Wenn sich die Chance zum freien Wurf bot, wurde häufig abgespielt. Wenn es geboten war, geduldig zu passen, Ruhe ins eigene Spiel zu bringen und clever auf die beste Wurfgelegenheit zu warten, wurde aus allen möglichen und unmöglichen Lagen munter auf den Ehinger Korb geballert. Das freute die Ehinger sehr, denn so kamen sie immer wieder in Ballbesitz.

Alleine in der ersten Halbzeit rollte der von "Akademikern" abgefeuerte Ball fünf Mal seelenruhig um die Reuse herum, um dann nicht in, sondern aus dem Korb zu fallen. Branislav Ignjatovic an der Seitenlinie wurde darüber beinahe verrückt, doch wenn der Trainer eine Auszeit nahm, um seine Spieler zu geduldigeren Aktionen zu animieren, ging’s sofort noch vogelwilder weiter.

Dennoch - obwohl Heidelbergs Bester Shyron Ely bei neun Versuchen eine Dreier-Quote von elf Prozent hatte, obwohl die Academics gemeinsam 33 ihrer 62 Feldwürfe neben den Korb oder auf die Reuse warfen und obwohl die Freiwurfquote von 67 Prozent auch ausgebaut werden kann - hat Heidelberg den Viertelfinalauftakt sicher gewonnen.

Denn im dritten Viertel wurde dank der Dreier von Jaleen Smith ein Vier-Punkte-Vorsprung herausgespielt, den die MLP Academics im Schlussviertel auf neun Punkte ausbauten. In dieser Phase überzeugten Marc Liyanage, Dan Oppland und Eric Smith durch cooles und zweckmäßiges Kombinationsspiel, gute Abschlüsse und erfreulichen Kampfgeist, der signalisierte: Wir dürfen zwar nicht aufsteigen, aber Meister wollen wir schon werden. "Ich bin stolz auf die Reaktion meiner Mannschaft", sagte Branislav Ignjatovic über die zweite Spielhälfte, die die Hoffnung auf weitere Siege über Ehingen-Urspring nährte.

MLP Academics Heidelberg: Ely 22/1 Dreier, Smith 13/3, Palm 12/1, Würzner 11/1, Oppland 9/1, Heyden 4, Liyanage 2, Ney 2, Schmitt.

Team Ehingen-Urspring: Yebo 14/2, Monteroso 13/2, Uhl 13/1, Simmons 12/1, Leissner 10, Otto 2, Strangmeyer 2.

Stenogramm: 0:2 (2.), 5:2 (5.), 14:8 (7.), 16:17 (10.), 23:28 (15.), 35:35 (Halbzeit), 46:41 (25.), 55:51 (30.), 64:57 (35.), 75:66.