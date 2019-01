Heidelberg. (miwi) Es gab keine große Silvesterparty, dafür die besten Wünsche fürs neue Jahr. Branislav Ignjatovic hat mit den MLP Academics Heidelberg am Neujahrstag trainiert, sodass die Feier am Vorabend für die Spieler des Basketball-Zweitligisten nicht allzu lange dauern konnte. "Ich habe den Jungs Gesundheit gewünscht und ihnen gesagt, dass wir erfolgreich sein werden, wenn wir weiterhin so konzentriert trainieren und spielen", sagte der Coach der Heidelberger Basketballer.

Nach einem erfolgreichen Jahresendspurt erwartet die Academics im ersten Spiel des neuen Jahres eine spannende und knifflige Aufgabe - am Samstag um 19.30 Uhr kommt Tabellenführer Niners Chemnitz in die Halle des Olympiastützpunkts.

"Alle sind motiviert in den Einheiten", sagt der Trainer des Liga-Vierten. Die Stimmung bei den Academics ist nach der kurzen Pause über Weihnachten gut. Vier Tage hatten die Spieler frei, ehe Ignjatovic wieder in die Übungshalle bat. "Das Durchschnaufen über Weihnachten hat allen gut getan, aber jetzt sind wir wieder fokussiert auf die nächste Aufgabe", erklärt der Coach.

Die Vorfreude auf den Vergleich mit den Niners ist groß, denn kurz vor Weihnachten bewiesen die Heidelberger mit dem Erfolg gegen die Hamburg Towers, dass sie mit den besten Mannschaften der Liga mithalten können. Gegen Chemnitz wollen sie das erneut zeigen. "Die Niners stehen verdient auf dem ersten Platz", sagt Ignjatovic über den Gegner, der in der laufenden Saison in einer fremden Halle noch keine Partie verloren hat. "Sie bewegen den Ball schnell und sind in der Offensive sehr variabel", lobt der Academics-Trainer.

Um siegfähig zu sein, müssen die Heidelberger deshalb ihre defensive Stärke beibehalten. Bei den letzten fünf Siegen gestatteten die Academics ihren Gegnern nie mehr als 70 Punkte. In der Hinrunde stellten die Ignjatovic-Schützlinge die beste Defensive der kompletten Liga. "Das freut mich sehr, denn Abwehrarbeit ist Einstellungs- und Trainingssache", sagt der Coach. Der Serbe baut darauf, dass die gute Arbeit unter dem eigenen Korb beibehalten wird, um den Aufwärtstrend aus dem Dezember fortzusetzen.

Fraglich bleibt bis kurz vor Spielbeginn der Einsatz von Eric Palm. Der US-Amerikaner hatte die letzten Spiele des vergangenen Jahres wegen einer Muskelverletzung verpasst. Mitte der Woche stieg er wieder ins Teamtraining ein. Dennoch ist nicht sicher, ob er gegen Chemnitz zum Einsatz kommt.

"Wenn Eric sich gut fühlt und die Ärzte grünes Licht geben, könnte er spielen", erklärt Ignjatovic, "aber wir müssen kein Risiko eingehen." Weil die Academics ohne Palm erfolgreich spielten, will der Serbe vermeiden, durch zu viel Ehrgeiz einen Rückschlag zu riskieren. Den soll es insgesamt auch nicht geben, weshalb die Silvesterfeier etwas kleiner ausgefallen war.

2. Bundesliga Pro A Herren, Samstag, 19.30 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Niners Chemnitz.