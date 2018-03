Heidelberg. (miwi) Eric Palm saß dick eingepackt auf der Ersatzbank und beobachtete, was seine Kollegen auf dem Feld machten. Der US-Amerikaner hatte sich gerade erst von einem grippalen Infekt erholt, stellte sich trotzdem in den Dienst der Mannschaft und war froh, dass er nicht so viel Einsatzzeit bekam wie sonst üblich. Beim 81:70-Sieg über die Baunach Young Pikes konnte Trainer Branislav Ignjatovic seine Vielspieler schonen - und machte mit den MLP Academics Heidelberg trotzdem den Einzug in die Playoffs klar. Anfang April startet die zweite Saisonphase in der 2. Basketball-Bundesliga - und für die Heidelberger geht es jetzt darum, sich eine gute Ausgangsposition dafür zu sichern.

Palm - die Nachverpflichtung, die sich immer mehr zum Glücksgriff entwickelt - tat, was die Heidelberger insgesamt taten. Der Guard verwandelte im ersten Viertel zwei Dreier, kam am Ende auf neun Punkte, verausgabte sich gegen das Kellerkind aber nicht. Seine Kollegen agierten ähnlich. Sie spulten ihr Pensum ab, verausgabten sich aber nicht, und das hatte zwei Gründe: Einerseits war gegen den unerfahrenen Talentschuppen aus Baunach nicht mehr nötig, andererseits galt es, Kraft aufzusparen, um beim Topspiel am Sonntag fit zu sein. Das Nachbarschaftsduell bei den Karlsruhe Lions ist gleichzeitig ein Kampf um den dritten Platz in der Tabelle. Aktuell liegen die Academics knapp vor den Fächerstädtern, weil sie das Hinspiel gegen die Karlsruher gewonnen haben. Mit einem weiteren Erfolg bei den Lions würden die Heidelberger einen riesigen Schritt machen, um auch am Ende der regulären Saison Dritter zu sein.

Vor wenigen Wochen sah es nicht danach aus, als ob die Academics Ambitionen haben könnten, Dritter zu werden, doch mit einer Leistungssteigerung und vier Siegen hintereinander ist jetzt die beste Platzierung in der Heidelberger ProA-Geschichte möglich. "Wir freuen uns über den Tabellenstand", sagte Branislav Ignjatovic. Der Serbe ist stolz auf die Leistungen seiner Mannschaft, denkt aber nicht daran, nach dem Erreichen des ursprünglichen Saisonziels in den Feiermodus umzuschalten: "Ich habe schon nach dem Hinspiel gegen Karlsruhe gesagt, dass wir gegen eine starke Mannschaft gewonnen haben. Das hat sich bestätigt." Ignjatovic hatte nach dem Saisonauftakt gegen die Lions in der tat auf die Qualität des Aufsteigers hingewiesen, der Ambitionen hegt, in die Bundesliga aufzusteigen. Ein Selbstläufer kommt auf die die Heidelberger am Sonntag nicht zu.

Doch die Academics hegen ebenfalls Ambitionen und die sind aus Sicht von Albert Kuppe klar. "Jetzt wollen wir uns den Heimvorteil sichern, logisch", sagte der Kapitän nach dem Sieg über Baunach. Die ersten Vier des Abschlussklassements beginnen im Viertelfinale auf eigenem Parkett und dazu möchten die Heidelberger gehören. "Die Chance war noch nie so gut", erklärte Kuppe. Er ist bereit, gemeinsam mit den Kollegen den nächsten Schritt zu gehen. Mit einem Erfolg in Karlsruhe wäre die Absicherung des Heimvorteils schon fast perfekt, denn das Restprogramm sieht für die Academics mehrheitlich lösbare Aufgaben vor. "Wir sind auf einem guten Weg", so Kuppe. Der Abgleich mit den jüngsten Ergebnissen lässt keinen anderen Schluss zu.

2. Basketball-Bundesliga, Sonntag, 17.30 Uhr: Karlsruhe Lions - MLP Academics Heidelberg.