Von Michael Wilkening

Heidelberg. Sechs Spiele stehen noch zwischen den MLP Academics Heidelberg und dem möglichen sportlichen Aufstieg in die Basketball-Bundesliga. Die Pandemie hat für ein Novum gesorgt, denn in der laufenden Saison werden die Aufsteiger aus der 2. Liga erstmals in einer Playoff-Gruppenphase ermittelt. Für die Mannschaft von Branislav Ignjatovic geht es am kommenden Samstag mit einem Auswärtsspiel bei den Eisbären Bremerhaven los und die Academics haben erst am vergangenen Samstag mit einem 93:66-Erfolg eindrucksvoll gezeigt, dass sie bei den Eisbären gewinnen können. Es ist also keine Utopie, dass die Heidelberger in ein paar Wochen Bundesligist sind, zumindest auf dem Papier.

Einen Kampf, der nicht weniger schwer und spannend ist, müssen die Verantwortlichen parallel dazu führen, denn es sind noch hohe Hürden zu überwinden, damit der traditionsreiche Klub aus der Neckarstadt die Voraussetzungen erfüllen kann, um in ein paar Monaten vielleicht gegen den FC Bayern oder Alba Berlin zu spielen. Wenn man genau ist, sind es auch nicht die Verantwortlichen der Academics, sondern d e r Verantwortliche, der die Weichen stellen muss.

Matthias Lautenschläger. Foto: privat

Seit Pressesprecher Yannick Barwig den Klub vor ein paar Monaten verlassen hat, um in gleicher Funktion beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim tätig zu sein, ist der Geschäftsführende Gesellschafter Matthias Lautenschläger (Foto: privat) der einzige hauptamtliche "Mitarbeiter" des Zweitligisten. In den Bereichen Marketing und Vertrieb wird er von Stephan Peters unterstützt, der jedoch nicht beim Klub angestellt ist. Zudem arbeiten zwei duale Studenten auf der Geschäftsstelle mit. Alleine diese Tatsache zeigt auf, wie weit die Academics aktuell von den Strukturen entfernt sind, die ein Erstligist haben sollte – und die von der Basketball-Bundesliga vorgeschrieben sind. Um die Lizenz für die deutsche Eliteliga zu erhalten, müssen die Vereine eine ganze Reihe von Vorgaben erfüllen.

"Wir haben die Unterlagen fertig gestellt und werden sie einreichen", sagte Lautenschläger am Wochenende. An diesem Montag sollen die Formulare dem Ligaverband übermittelt werden und der Academics-Manager ist zuversichtlich, darauf eine positive Reaktion zu erhalten. Zu tun ist in jedem Fall noch eine ganze Menge. Im Falle eines Aufstiegs müssten alleine auf der Geschäftsstelle der Heidelberger vier neue Stellen geschaffen werden. Neben einem Geschäftsführer sind hauptamtliche Mitarbeiter für die Bereiche, Marketing, Vertrieb und Medien gefordert. "Ich habe schon ein paar Gespräche geführt", sieht sich Lautenschläger nicht unvorbereitet – und möchte die Strukturen neben dem sportlichen Bereich auch dann erweitern, wenn der Aufstieg in dieser Saison nicht gelingt.

"In den vergangenen Jahren war die Aufgabe, dass die Academics sportlichen Erfolg haben, um das Produkt vermarktbar zu machen", erklärte Lautenschläger. Dieses Vorhaben gelang, denn zuletzt erreichten die Heidelberger regelmäßig die Playoffs und beendeten die Hauptrunde der regulären Saison gerade zum zweiten Mal auf dem zweiten Rang. Sportlich gehört man zu den Schwergewichten der Liga. Die Infrastruktur hängt noch zurück.

Blick nach oben: Academics-Coach Branislav Ignjatovic will aufsteigen. Foto: vaf

In der jüngeren Vergangenheit war die Bundesliga nie realistisch, weil den Heidelbergern mit einer erstligatauglichen Halle die Grundvoraussetzung fehlte. Mit der Einweihung des Schmuckkästchens SNP Dome an der Speyerer Straße, der 5000 Zuschauern Platz bietet, hat sich das geändert. "Jetzt sind wir bereit", sagte Lautenschläger.

Wichtig bei der neuen sportlichen Heimat sind für den Manager die Vermarktungsmöglichkeiten, die der SNP Dome bietet. Neben sechs Logen gibt es zudem einen Hospitality-Bereich für Sponsoren. Beides ermöglicht den Academics, Partnern ein passendes Ambiente zu bieten. Das ist nötig, um eine weitere Vorgabe des Ligaverbandes zu erfüllen. Mindestens 2,5 Millionen Euro muss das Budget betragen, um die Lizenz zu erhalten. In der 2. Liga liegt der finanzielle Aufwand der Heidelberger bei weniger als der Hälfte.

"Wir befinden uns in guten Gesprächen", erklärte Lautenschläger, der sich zudem darum kümmern muss, dass das Eigenkapital des Klubs auf 250.000 Euro aufgestockt wird. Auch in diesem Bereich gibt es offensichtlich Interesse möglicher Investoren.

Der Teufel der Anforderungen steckt im Detail, denn als Erstligist müssten die Academics eine Halle benennen, die immer als Trainingshalle zur Verfügung steht. Das gilt für die Halle am Olympiastützpunkt ebenso wenig wie für den neuen SNP Dome, der auch dem Schulsport zur Verfügung steht. "Wir befinden uns in Gesprächen mit der Stadt und ich bin zuversichtlich, dass wir da eine Lösung finden", sagte Lautenschläger.

Mit einem Vorurteil möchte er übrigens aufräumen. In der Vergangenheit wurde dem Manager der Academics nachgesagt, die gesamte Macht im Klub an sich zu reißen, nicht delegieren zu wollen. "Ich würde sehr gerne Aufgaben an Mitarbeiter übertragen. Denkbar ist sogar, einen Geschäftsführer anzustellen", erklärte Lautenschläger. Sollte Coach Ignjatovic und der Mannschaft ab dem kommenden Samstag der Bundesliga-Aufstieg gelingen, müsste der Heidelberger Basketball-Boss seinen Worten Taten folgen lassen.