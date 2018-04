Von Michael Wilkening

Heidelberg. Einer nach dem anderen wurde feierlich verabschiedet und jeder genoss sichtlich die Ovationen, die ihm entgegengebracht wurden. Shyron Ely, Evan McGaughey, Albert Kuppe und Niklas Würzner wurden allesamt kurz vor Spielschluss von Branislav Ignjatovic vom Feld geholt, um ihnen den Jubel der Zuschauer in der Halle am Olympiastützpunkt zu ermöglichen. Die Tatsache, dass am Ende die Talente Jakob Schöpe, David Aichele und Lukas Rosenbohm auf dem Feld standen, sagt viel über die Leistung der MLP Academics Heidelberg im dritten Viertelfinalduell gegen die Gladiators Trier aus.

Nach dem hauchdünnen Sieg im ersten Spiel und der Niederlage in der zweiten Partie feierten die Heidelberger einen am Ende ungefährdeten 91:80 (44:42)-Erfolg über die Gladiators und gingen im Playoff-Viertelfinale der 2. Basketball-Bundesliga mit 2:1 in Führung. Nachdem die Academics zwischenzeitlich mit 19 Punkten vorne gelegen hatten, fehlt ihnen jetzt nur noch ein Sieg in der Best-of-five-Serie, um erstmals das Halbfinale der Playoffs zu erreichen.

"Die Jungs waren heute heiß und motiviert von der ersten Minute an", lobte Branislav Ignjatovic seine Spieler. Der Heidelberger Trainer sah eine starke Leistung seiner Mannschaft, die sich auch von der Stimmung der 1 312 Zuschauer tragen lassen konnte. "Wir waren heute aggressiver als Trier und haben mehr Energie gehabt", befand Evan McGaughey. Der Academics-Forward hatte sich drei Tage nach der 70:83-Niederlage in Trier mit seinen Kollegen zu einem Gegenschlag aufgerafft, durch den die Heidelberger nicht nur nach Siegen in Führung gingen, sondern auch emotional die Oberhand zurückerlangten.

Im dritten Vergleich dieser kampfstarken Teams gelang es den Heidelbergern, mehrere Helden zu erschaffen und dadurch die Trierer zu besiegen. Neben dem verlässlichen Shyron Ely, der durch alle Viertel konstant punktete und während der Playoffs auf einem hohen Niveau agiert, stach im zweiten Viertel Evan McGaughey heraus. Der US-Amerikaner erzielte im zweiten Abschnitt elf Punkte und schrammte am Ende mit 15 Punkten und neun Rebounds nur knapp an einem "Double-Double" vorbei.

Niklas Würzner erging es ganz ähnlich, der nach der Pause aufdrehte und den Sieg der Academics im dritten Viertel einleitete. Neun Punkte erzielte der Spielmacher in dieser Phase und sorgte mit einem krachenden Dunking zum 64:57 (28.) für eine Atmosphäre, die es lange nicht mehr in der Halle am Olympiastützpunkt gegeben hatte. Mit am Ende 15 Punkten und neun Assists unterstrich das Eigengewächs seinen Wert für die Heidelberger.

Im letzten Abschnitt war es an der Zeit, dass der Kapitän die letzten Zweifel am Sieg ausräumte. Mit zehn Punkten in nicht einmal drei Minuten bis zum 77:63-Zwischenstand sorgte Albert Kuppe für die Entscheidung in einer lange Zeit umkämpften Begegnung, in der die Heidelberger am Ende schlicht mehr Energie aufs Feld brachten - und von den Leistungen der wechselnden Anführer profitierten. "Das macht uns schwer ausrechenbar, weil immer ein anderer Verantwortung übernimmt und punkten kann", sagte Albert Kuppe zufrieden: "Wir haben mehrere Spieler, die sich in den Vordergrund spielen können."

Ignjatovic bilanzierte die Partie, in der sich seine Schützlinge zwei Matchbälle erarbeiteten: "Der Heimvorteil ist eben ein Heimvorteil. In der Offensive waren wir richtig, richtig gut", befand der Serbe, der nach der Niederlage im zweiten Spiel der Serie offenbar die richtige Ansprache gefunden und die Mannschaft bestens eingestellt ins dritte Match geschickt hatte. Deshalb konnten am Ende dieser Partie sogar die eigenen Talente ein bisschen Playoff-Luft schnuppern - damit sich die Helden ihren Sonderapplaus abholen konnten.

MLP Academics Heidelberg: Kuppe 19/4, Ely 16/3, Würzner 15, McGaughey 15/3, Smith 9/1, Seiferth 7, Ney 6, Palm 2, Schöpe 2, Rosenbohm, Aichele.

Gladiators Trier: Bucknor 16/4, Schmikale 16/1, Schmitz 13/2, Alston 12, Joos 9/1, Shoutvin 5/1, Nortmann 4, Dranginis 3/1, Smit 2, Hennen, Grün, Buntic.

Spielfilm: 10:5 (5.), 20:17 (10.), 41:29 (18.), 44:42 (Hz.), 52:50 (25.), 77:63 (33.), 89:70 (37.), 91:80 (Endstand). Zuschauer: 1312.