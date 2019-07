Heidelberg. (miwi) Das allerletzte Wort über den neuen Spielplan ist noch nicht gesprochen, weil noch nicht ganz sicher ist, ob die Eisbären Bremerhaven eine Lizenz erhalten. Dennoch hat die Liga inzwischen die geplanten Termine veröffentlicht, sodass die MLP Academics Heidelberg wissen, auf welche Gegner sie sich zum Saisonstart einstellen müssen.

Los geht es am 21. September mit einem Auswärtsspiel in Ehingen, wo es in der vergangenen Saison in der regulären Runde eine Niederlage gab, an die die Academics aber trotzdem gute Erinnerungen haben. Mit einem glatten 3:0 in der Viertelfinalserie schafften die Heidelberger gegen Ehingen schließlich den erstmaligen Einzug ins Playoff-Halbfinale. Eine Woche später kommen am 29. September die Baskets Paderborn in die Halle am Olympiastützpunkt. Anschließend folgt die Auswärtsaufgabe bei den Artland Dragons (5.10.) sowie die beiden Heimauftritte gegen die Tigers Tübingen (9.10.) und Bremerhaven (13.10.).

"Es ist jetzt schwer vorherzusagen, ob uns der Spielplan bevorteilt oder nicht, weil noch kein Klub seinen Kader komplett hat", sagt Branislav Ignjatovic. Für den Coach der Academics geht es zunächst darum, die eigene Mannschaft ab dem 10. August gut auf die anstehende Spielzeit vorzubereiten. Er räumt aber ein, dass Ehingen ein gutes Gefühl in ihm auslöst. "Da haben wir gute Erinnerungen, weil wir eine sehr gute Playoff-Serie gegen sie gespielt haben", erklärt der serbische Trainer.

Die ersten fünf Partien der MLP Academics Heidelberg, 1. Spieltag, Samstag, 21. September, 19 Uhr: Ehingen Urspring - MLP Academics; 2. Spieltag, 29. September, 17 Uhr: MLP Academics - Baskets Paderborn; 3. Spieltag, Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr: Artland Dragons - MLP Academics; 4. Spieltag, Mittwoch, 9. Oktober, 19.30 Uhr: MLP Academics - Tigers Tübingen; 5. Spieltag, Sonntag, 13. Oktober, 17 Uhr: MLP Academics - Eisbären Bremerhaven.