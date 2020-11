Von Michael Wilkening

Heidelberg. Zunächst sah es nicht gut aus, am Ende stand aber der zweite Sieg im zweiten Heimspiel: Die MLP Academics Heidelberg haben gestern Abend gegen die Tigers Tübingen 99:80 (44:45) gewonnen. Dabei standen nicht die üblichen Akteure im Rampenlicht.

Ein Basketballspiel hat unter dem Einfluss der Corona-Pandemie manch merkwürdige Besonderheit. Beispielsweise muss der Spielball gewechselt werden, wenn er aus dem Spielfeld getrudelt ist. Wegen Kontaminationsgefahr muss das Leder getauscht werden, obwohl außerhalb des Spielfeldes gar keine Zuschauer sind, die den Ball kontaminieren könnten. Außerdem gibt es niemanden, der das Parkett trocken wischen könnte, wenn sich dort Schweiß angesammelt hat. Die Akteure auf dem Feld müssen sich selbst darum kümmern.

All das war beim ersten Geister-Heimspiel der Academics zu beobachten – zu sehen war auch eine ungewöhnliche erste Halbzeit. Schließlich dürfte es in dieser Spielzeit nicht mehr vorkommen, dass Shyron Ely und Jordan Geist noch gänzlich ohne Punkte sind, wenn es zur kurzen Besprechung zurück in die Kabine geht. Ely ist seit Jahren bester Scorer der Heidelberger und Geist war in der zurückliegenden Saison der beste Werfer der gesamten Liga – damals im Trikot der Gladiators Trier. Die US-Amerikaner wurden von den Tübingern eng beschattet, hatten es deshalb schwer, in gute Wurfpositionen zu kommen. Zudem verbrachte Geist viel Zeit auf der Bank, weil er sich schnell drei Fouls eingehandelt hatte – zwei davon im eigenen Ballbesitz.

Das Resultat zur Pause war überraschend, denn ohne das Scoring von Ely und Geist sowie Problemen, den eigenen Korb zu verteidigen konnte man einen deutlich schlechteren Zwischenstand vermuten als das 44:45, das auf der Anzeigetafel leuchtete. Das hatte damit zu tun, dass Armin Trtovac die Wünsche seines Trainers erfüllte und in Abwesenheit von Phillipp Heyden stark aufspielte. Trtovac hatte schon zur Pause 15 Punkte gesammelt und dabei von einigen starken Anspielen von Sa’eed Nelson profitiert. Der junge Point Guard der Heidelberger drückte der Partie mit seiner Geschwindigkeit seinen Stempel auf. "Das hat uns geholfen", sagte Manager Matthias Lautenschläger.

Fast unbemerkt wurde noch ein anderer zum Matchwinner. Neben dem kleinsten (Nelson) und größten Spieler (Trtovac) der Academics trumpfte auch ein Rückkehrer auf. Evan McGaughey spielte weniger spektakulär wie die anderen, aber eben sehr effektiv. Der US-Amerikaner war der dritte Heidelberger, der am Ende mindestens 20 Punkte erzielt hatte und entscheidend daran beteiligt war, dass seine Mannschaft im dritten Viertel besser wurde und vor den letzten zehn Minuten 74:63 führte.

Knapp zwei Minuten vor dem Ende war gesichert, dass die Academics in dieser Spielzeit auch eine Begegnung gewinnen können, wenn Geist und Ely nicht in Topform aufspielen. Bei einer 93:76-Führung waren nur noch zwei Dinge zu klären. Würde Nelson ein in der 2. Basketball-Bundesliga sehr seltenes Kunststück in Form eines Triple-Doubles gelingen und würden die Heidelberger die 100-Punkte-Marke übertreffen. Beides klappte nicht, da Trainer Branislav Ignjatovic den US-Amerikaner vom Feld nahm, für den deshalb am Ende 28 Punkte, neun Rebounds und neun Assists auf dem Statistikbogen notiert waren – und weil wie beim ersten Heimsieg vor knapp zwei Wochen letztlich ein mickriges Pünktchen fehlte, um dreistellig zu scoren. "Wieder 99 Punkte, wir können auch mal 100 schaffen", sagte Lautenschläger zufrieden.

MLP Academics Heidelberg: Nelson 28 Punkte, Trtovac 21, McGaughey 20/3 Dreier, Geist 11/3, Würzner 11/1, Ely 6/1, Kuppe 2, Ihle, Vasiljevic, Loh.

Tigers Tübingen: Sharkey 21/1, Crawley 17, Valtonen 13/1, Wolf 11/1, Nyama 9, Keppeler 5, Otto 3, Beck 1, Fischer, Broening, Bekteshi, Simons.

Spielfilm: 11:10 (5.), 21:25 (10.), 27:32 (14.), 34:35 (16.), 44:45 (Hz.), 57:55 (25.), 64:56 (28.), 84:72 (35.), 99:80 (Endstand).