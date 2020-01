Oberhausen. (miwi) Die MLP Academics Heidelberg haben das erste Spiel des Jahres nach einem Krimi 82:83 n.V. (73:73, 43:35) beim FC Schalke 04 verloren und damit einen Fehlstart in die zweite Saisonhälfte hingelegt. Damit verpasste die Mannschaft von Branislav Ignjatovic die Chance, in der 2. Basketball-Bundesliga den vierten Tabellenplatz abzusichern. Allerdings gab es gestern nicht nur schlechte Nachrichten für die Heidelberger, denn am Mittag gaben sie Verpflichtung von DaVonte Lacy bekannt, der einen vertrag bis zum Saisonende unterschrieb.

Neuzugang Lacy erhielt am gestrigen Montag schon einen Einblick in die Abläufe seines neuen Teams. Der US-Amerikaner fuhr mit nach Oberhausen und versuchte, den neuen Kollegen vom Spielfeldrand aus Unterstützung zukommen zu lassen. Die Verpflichtung hatten die Verantwortlichen der Heidelberger einen Tag zuvor eingetütet. Lacy spielte zwischen 2017 du 2019 in der 2. Bundesliga für Ehingen und Karlsruhe und avancierte in zwei Spielzeiten zu den besten Scorern der Liga. Nach einem unglücklichen Intermezzo in der Türkei war Lacy seit Mitte Dezember vertragslos – und deshalb für die Academics verfügbar.

"Wir erhoffen uns, dass er der Mannschaft Stabilität in die Offensive bringen kann", kommentierte Ignjatovic den Transfer. Weil der Heidelberger Topscorer Shyron Ely gestern wegen eines Ermüdungsbruchs an der Kniescheibe operiert wurde, war eine Nachverpflichtung nötig geworden.

"Ich versuche nicht, ein Shy 2.0 zu sein, sondern möchte einfach die beste Version von mir selbst sein und so der Mannschaft helfen, in den Playoffs so weit wie möglich zu kommen", sagte der 26-Jährige Lacy. Heute wird es einen abschließenden Medizincheck für den Neuzugang geben, anschließend wird er ins Training integriert und steht möglicherweise schon am Freitag im Aufgebot, wenn das erste Heimspiel des Jahres gegen die Wiha Panthers Schwenningen ansteht.

Gestern hätte Lacys Mitwirken sicher geholfen – vor allen Dingen in der Schlussphase. Knapp drei Drittel hatten die Heidelberger die Partie beim bisherigen Schlusslicht gut im Griff, führten konstant und brillierten vor allem durch die Ruhe, mit der sie in der Halle in Oberhausen auftraten. Besonders auffällig war Niklas Würzner, der zur Pause bereits 14 seiner insgesamt 20 Zähler erzielt hatte. Der Spielmacher führte klug Regie und war der beste Spieler seiner Mannschaft.

Zum Schluss war er dennoch unglücklich, denn die Academics gaben den Sieg noch aus der Hand. Nach einer Schwächephase lagen sie fünf Minuten vor dem Ende mit 62:69 hinten, ehe sie mit einem Kraftakt die Verlängerung erzwangen. Dort endete die Partie mit einigen umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen. Ganz zum Schluss der Extrazeit beim Stand von 82:83 zog Niklas Würzner zum Korb, brachte den Ball in Richtung Korb, wo er geblockt wurde.

Die Heidelberger reklamierten auf "Goaltending", also auf ein irreguläres Blocken des Balles am Brett, doch die Schiedsrichter entschieden anders – die Partie war verloren. "Wir waren über das gesamte Spiel nicht konstant genug, haben in der Abwehr ein paar Fehler zu viel gemacht", sagte Ignjatovic.

FC Schalke 04: Belger 19/2, Touray 16, Marley 14/4, Newkirk 13/1, Rohwer 11, Spencer 6, Dunn 4, Joos 1, Szewczyk, Gulley.

MLP Academics Heidelberg: Würzner 20/3, Heyden 18, Jelks 10/2, Nixon 9/1, Trtovac 8, Eberhard 7, Schmitt 6, Liyanage 2, Teichmann 2, Ihle.

Spielfilm: 6:12 (5.), 17:25 (10.), 31:34 (16.), 35:44 (Hz.), 45:52 (26.), 57:58 (30.), 63:58 (32.), 69:62 (35.), 73:73 (40.) 83:82 (Endstand nach Verlängerung); Zuschauer: 500.