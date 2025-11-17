Houston (dpa) - Die Siegesserie der Orlando Magic in der NBA ist trotz 29 Punkten von Welt- und Europameister Franz Wagner vorbei. Das Team des deutschen Basketball-Nationalspielers verlor bei den Houston Rockets nach Verlängerung mit 113:117 (102:102, 55:46) und musste nach zuvor drei Erfolgen hintereinander die siebte Saison-Niederlage einstecken. Damit verpasste die Mannschaft aus Florida in der Eastern Conference den Sprung in Richtung der direkten Playoff-Ränge.

Orlando führte fast über die komplette reguläre Spielzeit, doch immer wieder kamen die Rockets heran. Orlando bekam Routinier Kevin Durant, der am Ende auf 35 Punkte kam, und den türkischen Nationalspieler Alperen Sengun (30 Zähler) nicht in den Griff. Das Duo erzielte über die Hälfte der Rockets-Punkte. Sengun sorgte zudem mit einem erfolgreichen Wurf zum 102:102 für die Verlängerung. Dort scheiterte Orlando an den eigenen Nerven. Tristan da Silva kam für die Magic auf 13 Punkte.

Schröder von der Bank

Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder stand bei der 110:123-Niederlage seiner Sacramento Kings bei den San Antonio Spurs erneut nicht in der Startformation. Der Braunschweiger kam bei der sechsten Kings-Pleite in Serie von der Bank und erzielte 22 Punkte. Schröder konnte dabei fünf seiner acht Versuche aus der Distanz verwandeln. Die Spurs gewannen auch ohne den französischen Topstar Victor Wembanyama, der mit einer Wadenverletzung ausfiel.