Orlando (dpa) - Welt- und Europameister Franz Wagner hat mit den Orlando Magic in der NBA erneut verloren. Gegen die Chicago Bulls verlor das Basketball-Team aus Florida mit 98:110 (49:52) und kassierte nach dem 107:111 gegen die Atlanta Hawks die zweite Heim-Niederlage innerhalb von 24 Stunden.

Deutschlands Topstar Wagner kam auf 17 Punkte und konnte nicht an seine beiden starken Auftritte zu Beginn der NBA-Saison anknüpfen. Aus dem Feld traf der 24-Jährige sieben seiner 15 Versuche, sein einziger Wurf aus der Distanz fand nicht sein Ziel.

Entscheidung im Schluss-Durchgang

Nach einem guten Startviertel (30:29) lief Orlando fast durchgehend einem Rückstand hinterher. Gegen Ende des dritten Viertels konnten die Magic noch einmal auf 75:75 ausgleichen. Dann zogen die Gäste aus Chicago wieder an und gewannen dank eines starken vierten Durchgangs (27:18) am Ende mit 110:98.

"Es ist noch zu früh für eine Überreaktion. Es ist noch zu früh in der Saison. Wir diskutieren, woran es derzeit liegt", sagte Guard Anthony Black über den durchwachsenen Start des ambitionierten Teams um Franz Wagner und seinen Bruder Moritz Wagner. Nach drei Heimspielen zu Beginn geht es nun für Orlando auf eine fünf Spiele umfassende Auswärts-Tour.

Titelverteidiger weiter ungeschlagen

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder blieb auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen. Mit einem gut aufgelegten Isaiah Hartenstein gewann der Champion bei den Atlanta Hawks mit 117:110. Hartenstein kam auf 14 Punkten und zehn Rebounds. Beste Schützen für Oklahoma waren Chet Holmgren (31 Punkte) sowie der kanadische Topstar Shai Gilgeous-Alexander (30).