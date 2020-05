Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Eishockey-Welt steht seit Mitte März still und nur die nordamerikanische National Hockey League (NHL) bereitet mit viel Improvisation noch die Fortsetzung ihrer Saison vor. Der umfangreiche Mitarbeiterstab eines Klubs in der stärksten Liga der Welt ist dennoch beschäftigt. Als die RNZ mit Teal Fowler verabredet war, bat der ehemalige Manager der Adler Mannheim um einige Minuten Aufschub – ein Telefonat aus Moskau kam dazwischen. Der 49-Jährige ist seit Juli 2019 Scout der Arizona Coyotes und reist deshalb durch Europa. Zusammen mit weiteren Talentbeobachtern sieht sich der US-Amerikaner Spiele in der Schweiz, Tschechien, der Slowakei, Schweden, Finnland und Russland an.

"Der Schwerpunkt lag zuletzt in Finnland", berichtet Fowler. Dort hielt er sich auch auf, als die NHL am 12. März ihre Saison unterbrochen hatte und der Scouting-Direktor seine Mitarbeiter in ihre Heimatländer zurück beorderte. "Ich bin daraufhin von Helsinki nach Frankfurt geflogen und habe mich freiwillig in häusliche Quarantäne begeben", ließ Fowler Vorsicht walten und "verriegelte" sich in seiner Heidelberger Wohnung im Schloss-Wolfsbrunnenweg, wo die Familie seit 2012 lebt.

Hintergrund > Teal Fowler, geb. am 11. Dezember 1970 in Batavia (New York), Spieler: In Deutschland seit 1994 in Eschweiler, Lünen, Dortmund, Königsborn (2.Liga Nord), Iserlohn (Bundesliga, DEL); [+] Lesen Sie mehr > Teal Fowler, geb. am 11. Dezember 1970 in Batavia (New York), Spieler: In Deutschland seit 1994 in Eschweiler, Lünen, Dortmund, Königsborn (2.Liga Nord), Iserlohn (Bundesliga, DEL); Trainer: 2001-2005 Co-Trainer Iserlohn Roosters, 2005/06 Cheftrainer Krefeld Pinguine, 2006-2010 Co-Trainer Adler Mannheim; Sportmanager: 1. Mai 2010 bis 4. Dezember 2017 Adler Mannheim (Pokalsieger 2007, Meister 2007 und 2015); Europa-Scout: Arizona Coyotes (NHL), seit 1. Juli 2019. RK

[-] Weniger anzeigen

Nachdem Fowler im Dezember 2017 nach über elfjähriger Tätigkeit für die Adler im Rahmen einer grundlegenden Neuausrichtung freigestellt wurde, ließ er seine internationalen Kontakte spielen und entschied sich für die Scouting-Abteilung der Arizona Coyotes am Standort Glendale. Seine Reisen und Hotels bucht der dreifache Familienvater selbst: Ich muss natürlich das Budget einhalten."

Zusammen mit zehn Kollegen beobachtet er Talente, bereits bekannte oder auch bisher unentdeckte. Von Sommerturnieren einer U-18-Auswahl bis zur U 20-WM und einer Vielzahl von Ligaspielen. "Allein Tim Stützle, John Peterka und Lukas Reichel habe ich 40-mal in verschiedenen Phasen gesehen", hat Fowler ausführlich Reports über die derzeit größten deutschen Talente erstellt. Er berichtet regelmäßig an den für Scouting zuständigen Assistenten des General Managers der Coyotes. Der "GM" ist in einer NHL-Organisation der mächtigste Mann, in der Hierarchie direkt hinter dem Klubeigentümer.

"Wir müssen immer was in der Schublade haben", weiß der seit 26 Jahren in Deutschland lebende Fowler: "Bei einem Erstrunden-Draft darf man keine Fehler machen." Auch weil die Rechte an einem Talent schon mal beim einem Trade (Tausch) mit einem gutklassigen Spieler der Konkurrenz eingesetzt werden.

"Corona wird auch das Eishockey verändern", ist sich Fowler sicher, bei regulärem Saisonverlauf hätte er den Mai überwiegend bei der WM in der Schweiz verbracht. "Die russische KHL hat gerade einen Salary Cap, also eine Gehaltsobergrenze eingeführt, in Schweden sinken die Gehälter. Nur in der NHL hauen die Klubs noch alles raus, um die Saison zu retten." Der Plan ist, ab Mitte Juni in einem Turnierformat an drei, vier Standorten und mit verkürztem Modus unter den besten 24 Teams der abgebrochenen Hauptrunde den Stanley-Cup-Sieger 2020 auszuspielen. "Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die neue Saison sind aber unsicher."

Fowler rät den Spielern der DEL, nicht zu hoch zu pokern. "Man kann darauf bestehen, was im Vertrag steht, aber es hat sich gerade sehr viel verändert und die Standorte dürfen nicht in Gefahr geraten", verfolgt der Absolvent des Merrimack College im Internet die Diskussionen um die Corona-Klauseln mit Gehaltsverzichten.

Seinen Kindern hat er mit Gattin Ursula immer empfohlen: "Erst die Schulnoten, dann der Sport." Sohn Dominik (28) studiert BWL in Heidelberg und ist Eishockey-Schiedsrichter, Cooper (22) und Tochter Ashley (20) sind Stipendiaten in den USA. Als junge Schülerin spielte Ashley Hockey beim Mannheimer HC, inzwischen hat sie sich zu einer guten Golfspielerin entwickelt und schlägt die Bälle für die Charlotte Athletics. Vor allem aber studiert sie an der Universität von North Carolina.