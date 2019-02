Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler versprechen nicht zu viel. "Unser Ziel ist es, weiter konstant zu bleiben und keine Serien gegen uns zuzulassen", sagte Pavel Gross nach der Heimniederlage gegen München. Einige Spekulanten vom Boulevard erwarteten am Sonntag den Verlust der alleinigen Tabellenführung, die die Mannheimer seit 40 (!) Spieltagen innehaben. "Wir haben verloren, wurden aber nicht geschlagen", baute Gross nach dem Duell mit dem EHC München seine Mannschaft schnell wieder auf, die in Nürnberg mit Kampf, Energie und spielerischen Effekten gar nicht erst den Verdacht aufkommen ließ, dass sie zum dritten Mal während der Mammut-Agenda zwei punktlose Spielen aufs glatte Parkett legt. "Nach der Niederlage gegen Wolfsburg haben wir in Bremerhaven gewonnen, jetzt nach dem 1:2 am Freitag gegen München sofort die richtige Antwort gegeben", freute sich der Trainer.

Dass mit dem 4:1-Sieg in Nürnberg auch ein neuer Ligarekord mit 112 Punkten aufgestellt wurde, hat der 50-Jährige eher beiläufig zur Kenntnis genommen. "Ich wusste davon nichts, wir haben in der Kabine nicht darüber geredet. Aber wir haben eine starke Mannschaft und die Jungs zeigen konstant gute Leistungen, so ist dieser Rekord zu erklären." Die Gefahr, Platz eins noch abzugeben, thematisiert Gross auch deshalb nicht, weil diese Position für ihn kein Muss für den Verlauf der "Saison nach der Saison" ist.

Für die rund 500 Anhänger der Kurpfälzer ist es dagegen eine ausgemachte Sache, dass der "Platz an der Sonne" auch am kommenden Sonntag Bestand hat. Sie zelebrierten eine sehenswerte Auswärts-Choreografie mit blockweise blau-weiß-roten Luftballons und zogen ein Transparent "Nur Dir widme ich mein Leben" auf. Vor dem Gang in die Kabine bedankten sich die Cracks artig für die lautstarke Unterstützung mit der "Welle".

Drinnen, in den engen Katakomben der Nürnberger Halle, sahen sich die Cracks für ihre disziplinierte Arbeit belohnt. Top-Scorer Chad Kolarik (21 Tore, 24 Vorlagen) war froh, ohne Blessuren die Auseinandersetzung beendet zu haben. "Es war wie immer in Nürnberg ein sehr physisches Spiel. Die Eisfläche ist ein wenig kleiner, der Gegner hat Spieler, die gerne den Körper einsetzen, da musst du bis zum Schluss die Konzentration hochhalten." Mark Katic sah das Ganze perspektivisch. " Mit Blick auf die Play-offs ist es gut zu wissen, dass wir auch nach Gegentoren unser Spiel unbeirrt fortsetzen können", meinte der Verteidiger zum schnellen 1:3 von David Wolf, um nach dem Gegentor den Hexenkessel beim fanatischen Nürnberger Publikum nicht noch heißer laufen zu lassen. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass der Gegner im Play-off-Viertelfinale in drei Wochen wieder aus Nürnberg kommt.

Nachdem Verfolger München am späten Sonntagabend mit einem 3:2-Sieg gegen den ERC Ingolstadt nachlegte und es beim Drei-Punkte-Vorsprung für den siebenfachen deutschen Meister bleibt, dürfte den "Greifvögeln" ein Sieg nach regulärer Spielzeit aus den Duellen in Augsburg und im ausverkauften Heimspiel gegen die Kölner Haie ausreichen. Die Regelung bei Punktgleichheit zwischen zwei Klubs lautet: Als erstes entscheidet die Tordifferenz, ist diese gleich, kommt es auf die mehr erzielten Treffer an. Sind auch diese identisch, entscheidet der direkte Vergleich - in all diesen Kriterien haben die Adler derzeit die Nase vorn.