Von Rainer Kundel

Mannheim. In Zeiten, in denen sich der Teamerfolg zunehmend über das Kollektiv definiert und es Einzelkönner immer schwerer haben, den Unterschied auszumachen, hätte Jiri Lala womöglich nicht die Rolle spielen können, in der er zu Beginn der 1990-er Jahre in der Eishockey-Bundesliga brilliert hat.

Zwischen drei, vier Mannschaften und dem Rest klaffte eine große Lücke, die Taktik spielte noch nicht eine so beherrschende Rolle, und technisch beschlagene Stürmer fanden ihre Spielwiese auf rutschiger Unterlage. Wie geschaffen für Lala, den Ästheten auf dem Eis, der mit kernigen Schlagschüssen die Zuschauer begeisterte. Und das in einer Phase, in der die Stars der damaligen Tschechoslowakei mit hoch dotierten Verträgen in die NHL gelockt wurden, weshalb sein Transfer nach Deutschland für noch mehr Aufsehen sorgte.

Zwei Jahre nachdem der damals 30-Jährige den Weg nach Frankfurt fand, sicherte sich der Mannheimer ERC nach Schließung der Eishockey-Abteilung der Eintracht die Dienste des 203-fachen tschechischen Nationalspielers, der Tore und Vorlagen garantierte wie auf Bestellung. Zwischen 1991 und 1994 riefen die Stadionsprecher in 124 Spielen 154-mal den Namen Lala in ihre Mikrofone, wenn sie Torschützen oder Vorlagengeber anzusagen hatten.

Als der 1959 im südböhmischen Tabor geborene Stürmer mit Gründung der DEL für die Adler nicht mehr finanzierbar war, bedeutete dies noch lange nicht das Ende von Lalas Karriere. Eine kleine Rundreise durch Europa über Zürich zu den Ayr Scottish Eagles führte den Künstler auf Kufen nach Selb und Regensburg. In der Oberpfalz ließ Lala schließlich 2003 fast 44-jährig als damals ältester Eishockey-Profi Deutschlands seine Laufbahn ausklingen. Er ist in der Bischofsstadt heimisch geworden.

"Ich wollte weg vom Eishockey, aber nicht weg aus Deutschland", sagte Lala der Mittelbayerischen Zeitung, als er sich 2007 neben einem Hotel in Pisek ein weiteres Standbein aufbaute: "Von Regensburg war ich ja in weniger als drei Stunden in Tschechien". Im Auftrag einer deutschen Firma platzierte er jenseits der Grenze ein Produkt, das jeder Kunde vom Band der Supermarktkasse kennt: Der Trennstab zwischen den Waren, der als erstes bei der Handelskette Kaufland mit zweiseitiger Werbung versehen war und eine Ergänzung zur Werbung auf den Einkaufwagen darstellte. Dafür baute Lala in Budweis ein Team mit 13 Mitarbeitern und Verkäufern auf.

Jiri Lala wird die Kurpfalz nicht nur wegen der Ovationen, die ihm im Fried-richspark entgegengebracht wurden, in guter Erinnerung behalten. Hier lernte er auf der Anlage des Tennisklubs Schwarz-Weiß Neckarau Silvia Klingenfuß kennen, die er am 28. Juni 1993 vor dem Mannheimer Standesamt heiratete. Das Herz war an eine Heidelbergerin verloren – die Tochter von Dieter Klingenfuß, der 22 Jahre lang in der Rugby-Mannschaft des Heidelberger TV spielte und noch heute als Mandelröster Touristen sowie Besucher von Märkten und Messen in Heidelberg verköstigt.

Aus der Ehe gingen die Kinder Franziska (geboren 1993) und Josef (1997) hervor. Ebenso wie Jiri junior, den 1983 geborenen Sohn aus erster Ehe mit der Gymnastiklehrerin Ivana, konnte Josef trotz der dreijährigen Jungadler-Ausbildung nicht in die großen Fußstapfen seines Vaters treten. Der Torhüter spielt inzwischen in der Oberliga Süd für die Blue Devils Weiden.

Dieser Tage erinnerte sich Jiri senior im Interview mit Radio Prag an den 3. Mai 1985, als er zum letzten Mal vor der Teilung der Tschechoslowakei mit seinem Heimatland in Prag Weltmeister wurde. "Ich war 25 Jahre alt, wir haben gegen Kanada 5:3 gewonnen, und meine Reihe hat vier Tore geschossen", berichtet Lala. Jiri Sejba habe bei seinem Hattrick "einen Sahnetag" erwischt, und Dusan Panek sei "ein gigantischer Center" gewesen. Dass Lala mit dem Tor zum 5:3 den Deckel drauf machte und das Turnier mit acht Toren und fünf Assists nur einen Punkt hinter Topscorer Sergej Makarow aus Russland beendet hatte, verschweigt der 60-Jährige – bescheiden, wie er sich meistens gibt.