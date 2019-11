Von Rainer Kundel

Mannheim. Nach wettbewerbsübergreifend fünf Niederlagen kam für die Adler Mannheim am Sonntag der 3:0-Sieg gegen Bremerhaven zur rechten Zeit. Jetzt gibt’s für den deutschen Eishockeymeister die Gelegenheit, erstmals ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. „Ich bin guter Dinge, dass wir das 0:1 aus dem Vorspiel aufholen können“, gibt sich Trainer Pavel Gross nicht nur wegen des bevorstehenden Comebacks von David Wolf nach sechs Wochen Verletzungspause optimistisch. Die Partie gegen den tschechischen Vertreter aus Hradec Kralové mit Klubnamen Mountfield HK (Dienstag, 19 Uhr, SAP Arena) wird auch eine Abstimmung mit den Füßen.

Im Gegensatz zu den Gruppenspielen ist das Spiel nicht in der Dauerkarte enthalten. Der Klub räumte nach der Auslosung seinen Abonnementkunden erst nach Beschwerden ein Vorkaufsrecht bis zum 3. November ein, so dass man trotz der im Vergleich zur DEL ermäßigten Ticketpreise gespannt sein darf, wie viele Besucher den weiterhin um Anerkennung kämpfenden internationalen Wettbewerb goutieren werden.

Zum Modus: Die Summe der geschossenen Tore aus Hin-und Rückspiel entscheidet. Bei gleicher Tordifferenz gilt nicht die aus dem Fußball bekannte Arithmetik der mehr erzielten Auswärts-Tore, sondern es geht in die Verlängerung. Somit benötigen die Adler einen Sieg mit zwei Toren Differenz. Der bereits feststehende Playoff-Baum beschert dem Sieger dann Anfang Dezember als Gegner den Sieger aus der Paarung EV Zug gegen Tappara Tampere (erstes Spiel 3:3).

„Dosenöffner“ gegen die zäh verteidigenden Bremerhavener war am Sonntag das Tor von Denis Reul. Der Abwehr- Hüne wurde zwar in die Mixed-Zone bestellt, musste wegen eines Schusses an den Kopf in der Schlussminute aber passen. Auf der Klub-Homepage äußerte sich der 30-Jährige. „Anscheinend musste unser Bann genau so gebrochen werden. Wir haben uns die Treffer hart erarbeitet und hatten endlich mal etwas Scheibenglück auf unserer Seite“.

Pavel Gross bezeichnete das 3:0 als „Sieg für gesamte Organisation und unsere Fans. Hut ab, wie sie uns unterstützen und Unruhe ferngehalten haben“. Entschuldigen für die abgefälschten Tore müsse man sich schon gar nicht. „Wir haben gegen Iserlohn drei solche Dinger kassiert, von denen wissen wir heute noch nicht, wie die ins Tor gingen“, erinnert sich Gross an die ominöse Partie vom 29. Oktober. Kapitän Marcel Goc ergänzte: Entscheidend war, dass wir das letzte Drittel gewinnen konnten. Dort haben wir in den vergangenen Wochen sehr oft ein Spiel verloren“. In einer Phase, wo einige Dinge gegen einen laufen, müsse man sich die Tore „erarbeiten“, legt Gross immer Wert darauf, dass die Köpfe oben bleiben.

Die personifizierte Abschluss-Seuche hat seit einigen Spielen Ben Smith. Zweimal holten gegnerische Keeper mit „Big saves“ seine Schüsse noch aus dem offenen Tor, am Sonntag zielte der Zwei-Wege-Center im starken Schlussdrittel in aussichtsreicher Situation vorbei. „Wichtig ist, dass wir die Chancen kreieren, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder trifft“, sagt Gross. „Dann können wir aus dieser Phase sogar gestärkt rauskommen“. Das gilt erst recht für Borna Rendulic. Der Kroate läuft seiner Form hinterher, bräuchte mal ein Erfolgserlebnis. „Das Glück findet man nicht im Mülleimer, man muss es sich erarbeiten“, rät Gross dem Rechtsschützen, der selbst im Powerplay nicht wie erhofft die große Rolle spielt.

Nachgehakt, was die Trainer in der Ligapause konkret gegen die Herbstkrise unternommen haben, gab Gross einen Einblick. „ Wir haben in der Kabine mit und ohne Videosequenzen über unser ’Mindset’, also unsere Prinzipien und Grundüberzeugungen gesprochen, Dinge die die Jungs in der letzten Saison stark gemacht haben“.

CHL, Achtelfinale: Adler Mannheim - Mountfield HK (Dienstag, 19 Uhr, live in Sport1), ECH Biel - Augsburger Panther; Mittwoch; 20 Uhr: EHC München - Yunost Minsk.