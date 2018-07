Mannheim. (RK) Nachdem alle 14 Klubs das Lizenzprüfungsverfahren für die Saison 2018/19 bestanden haben, veröffentliche die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) am Montag den Vorrundenspielplan für ihre 25. Saison. Die Adler Mannheim beginnen - wie von der RNZ vorab berichtet - am Freitag, 14. September, um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die neuerdings wieder von Harold Kreis trainierte Düsseldorfer EG und gastieren zwei Tage später bei den Augsburger Panthern.

Die 26 Heimspiele verteilen sich auf Freitag (11), Sonntag (10) sowie Dienstag und Mittwoch (je 2) und Donnerstag (1). Die zugkräftigsten Gegner gastieren zu den folgenden Terminen in der SAP Arena: Kölner Haie am 16. November und 3. März, Eisbären Berlin am 2. Dezember und 10. Januar 2019 sowie EHC München am 5. Oktober und 22. Februar 2019. Beim Benefizspiel der leuchtenden Herzen am 23. Dezember sind die Nürnberg Ice Tigers zu Gast.

Die Hauptrunde endet nach 52 Spieltagen am 3. März 2019. In den Playoffs wird ab dem 6. März 2019 bis zu einem möglichen siebten Finalspiel am 30. April 2019 der Meister ermittelt.