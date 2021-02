Von Rainer Kundel

Mannheim. Bereits zweieinhalb Stunden vor Beginn ihrer virtuellen Pressekonferenz verkündeten die Adler Mannheim eine Personalie, über die in den letzten Tagen in Eishockey-Kreisen bereits spekuliert wurde. Tim Wohlgemuth, der von einigen Spitzenklubs umworbene Mittelstürmer des ERC Ingolstadt, hat sich entschieden, ab der kommenden Saison für drei Spielzeiten das blau-weiß-rote Trikot zu tragen.

Der 21-jährige Allgäuer, Abiturient mit den Leistungsfächern Mathematik und Physik, entwickelte sich in den letzten zwei Jahren zum Leistungsträger und erhielt das Vertrauen als Center der ersten Sturmreihe. Entgegen der Empfehlung seines derzeitigen Trainers Doug Shedden ("Schau den Kader der Mannheimer an, wo siehst du dich dort…") stellt sich Wohlgemuth den hohen Ansprüchen, die Trainer Pavel Gross gemeinhin an seine Spieler stellt: "Tim ist als Stürmer universell einsetzbar, er bringt schon viele Fähigkeiten mit, wir wollen ihn hier natürlich noch weiter entwickeln." In der Mitteilung des Klubs begründet Manager Axel Alavaara die Entscheidung: "Tim hat eine steile Entwicklung hingelegt und gehört mit seinen spielerischen Fähigkeiten, seiner Einstellung und seinem Torinstinkt zu den besten jungen deutschen Spielern." Derzeit ist der gebürtige Landsberger mit sieben Toren und acht Assist-Punkten zweitbester Scorer der Ingolstädter.

Aufgrund dieser hoffnungsvollen Perspektive wäre der Blick auf das zweite Landesderby innerhalb von zehn Tagen bei den Schwenninger Wild Wings am Freitag (18.30 Uhr) fast zu kurz gekommen. Dass diese Aktualität nicht aus den Augen verloren geht, dafür sorgten am Mittwoch schon die beiden Trainer Pavel Gross und Mike Pellegrims. "Das 4:0 von letzter Woche vergessen wir, das ist keine Garantie, vor allem weil Schwenningen drei verletzte Spieler zurück hat und damit auch im Powerplay stärker besetzt ist", weiß Gross.

Auf die am Montag verletzt ausgeschiedenen Lehtivuori und Loibl angesprochen, gab es keine Entwarnung. Gross: "Wir haben zwar erste Anzeichen, dass es nicht ganz so schlimm ist, aber sicher sind wir erst am Donnerstag, wenn die Ergebnisse der CT-Untersuchung vorliegen." Pierre Preto (21) von den Heilbronner Falken gilt als erster Nachrückkandidat für den Sturm, als siebter Verteidiger steht Moritz Wirth bereit. "Wir werden gerade von Verletzungen verfolgt", sagt Gross, ohne das wirklich zum Thema zu machen: "Das gehört fast schon dazu. Uns trifft es jetzt, andere vor oder in den Playoffs." Das große Reservoir aus Förderlizenzspielern der Heilbronner Falken oder aus dem Kreis der Jungadler, deren Spielbetrieb seit Ende Oktober stillgelegt ist, bietet Optionen.

Einer der Faktoren, dass der amtierende Meister eine Siegquote von 83 Prozent aufweist, ist das beste Unterzahlspiel der Liga (90,4 Prozent oder 7 Gegentreffer aus 73 Situationen). Anders gesagt: Nur jede zehnte Überzahl des Gegners führt zu einem Gegentor. Was steckt dahinter, Mike Pellegrims? Der Co-Trainer erklärt: "Einmal die Leistungen unserer beiden Torhüter, zum anderen die Bereitschaft der Feldspieler, sich aufzuopfern, Schüsse zu blocken, auch wenn das manchmal schmerzt. "

DEL, Freitag 18.30 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Adler Mannheim.

Update: Mittwoch, 17. Februar 2021, 21 Uhr