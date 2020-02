Von Rainer Kundel

Mannheim. Das Training war intensiv, die Konzentration hoch, dennoch blieb vor dem Gang in die Kabine Zeit und ein Lächeln, als Dennis Endras und David Wolf mit der weiblichen Handball B-Jugend der HG Oftersheim/Schwetzingen für ein Foto bereitstanden. Wenige Minuten später stellt sich Sinan Akdag nach vier Niederlagen den Fragen der RNZ.

Haben die Adler Mannheim ein Disziplinproblem? "Wir sind ein Team, das vom Stil her aggressiv spielt, aber es dürfen natürlich keine Attacken abseits des Geschehens passieren", sagt der 30-Jährige, der im sechsten Jahr für die Blau-Weiß-Roten verteidigt.

Kollege Nico Krämmer ergänzt: "Wir hatten uns die letzten Spiele anders vorgestellt, vor allem das Umschaltspiel muss wieder bessern werden", sieht der Niederbayer das Problem. "Ich mache mir aber keine Sorgen. Jeder vertraut dem, der in der Kabine neben ihm sitzt."

Die Analysen von Pavel Gross fallen mitunter auch mal antizyklisch aus. Nach einem 1:2 gegen München verließ der Trainer stinksauer das Podium, warf seinem Team vor, "nicht gelaufen" zu sein. Wer daraufhin dachte, dass der Trainer drei Tage später nach einem 2:6 gegen Düsseldorf nachlegen würde und nach einigen Disziplinlosigkeiten beim 2:4 in Augsburg "explodiert", wurde enttäuscht.

"Ja, wir haben eine kleine Rote Karte gesehen. Es kommt aber darauf an, wie man mit schlechten Erfahrungen umgeht, frisst man das in sich hinein oder zieht man etwas Gutes daraus?" Es sei ja bekannt, "dass alles schlecht geredet wird, wenn es nicht läuft. Wir sollten die Kirche im Dorf lassen."

Fehlt es in den Wochen, wo sich die Hauptrunde in die Länge zieht, an der körperlichen oder geistigen Frische? "Es könnte an beidem liegen", sagt Co-Trainer Mike Pellegrims. "Wir sollten gerade deshalb dem Gegner mit Strafzeiten nicht noch Futter geben". Geduld und besseres Puck-Management sind gefragt. Dazu passt, dass Andrew Desjardins und Ben Smith, zwei Center, die in der Regel für gute Defensivarbeit stehen, zuletzt öfter nicht mehr die Glut ausgetreten haben, bevor es vor dem eigenen Tor brennt.

David Wolf bekennt: "Wir müssen aus der Negativserie lernen und zu den Playoffs in allen Bereichen eine Schippe drauflegen". Beim Thema Geduld wir der Stürmer zum Schachspieler: "Man muss warten können, bis man am Zug ist. Wir haben oft zu früh aufgemacht".

Der Kader stellt sich für die restlichen vier Hauptrundenspiele von selbst auf. Larkin und Hungerecker sind bis dahin gesperrt, Eisenschmid ist nach Knie-OP in der Reha und Lehtivuori steht aufgrund einer Armverletzung erst wieder zu den Playoffs zur Verfügung. "Joonas wird die nächsten vier Spiele nicht dabei sein", sagt Gross. Manager Axel Alavaara beruhigt. "Es ist nichts Größeres, wenn morgen das Finale wäre, würde er spielen".

Bitter. Wir haben den nächsten Ausfall bis zum Ende der Hauptrunde. Verteidiger Joonas Lehtivuori steht uns in den kommenden vier Partien nicht zur Verfügung. Gute Besserung, lieber Joonas. #fürMannheim https://t.co/tmiKAabPpd pic.twitter.com/WDdnO8geYu — Adler Mannheim (@adlermannheim) February 27, 2020

Unterdessen meldeten Wolfsburger Medien für die kommende Saison Janik Möser als Zugang bei den Grizzlys. Der 24-jährige Ergänzungsspieler folgt damit Phil Hungerecker in die VW-Stadt. Angesichts des qualitativ tiefen Kaders der Adler hatten es beide Spieler schwer, ausreichend Einsatzzeiten zu generieren. Die Mannheimer "Filiale" in Niedersachsen wird also nach Pickard und Festerling um zwei Akteure größer. Den umgekehrten Weg ging Björn Krupp, ihm folgt im Sommer Torhüter Felix Brückmann.

Da dem EHC München (103 Punkte) die Pole-Position der Hauptrunde nicht mehr zu nehmen sein wird, rangeln sich drei Klubs um die Plätze zwei bis vier, die im Playoff-Viertelfinale ab 18. März Heimrecht bedeuten. Dabei haben die Eisbären Berlin ein Nachholspiel gegen Schwenningen in der Hinterhand.

Straubing Tigers, 95 Punkte: Bremerhaven (H), Köln (A), München (A), Iserlohn (H);

Adler Mannheim, 91 Punkte: heute, 19.30 Uhr Krefeld (H), Sonntag, 14 Uhr: Ingolstadt (H), 6. März Iserlohn (A), 8. März Schwenningen (H).

Eisbären Berlin, 85 Punkte: Düsseldorf (H), Wolfsburg (A), Schwenningen (H), Köln (A), Bremerhaven (H).