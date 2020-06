Von Rainer Kundel

Mannheim. Jan-Axel Alavaara, der Sportmanager der Adler Mannheim, strahlt eine typisch schwedische Ruhe aus. Der 45-Jährige verbringt den Sommer erstmals nicht in seiner Heimat und bleibt Corona-bedingt im Rhein-Neckar-Kreis, auch wenn für die Töchter in Kürze die Ferien an einer internationalen Schule in Heidelberg beginnen. "Derzeit hilft es nur, positiv zu bleiben, es wird die Zeit kommen, wo wir wieder spielen dürfen", sagt Alavaara im Gespräch mit der RNZ.

Wann kommen die Importspieler zurück? Wann beginnt das Eistraining? Welche Spieler werden zur Komplettierung des Kaders verpflichtet? Gegen wen finden die Testspiele statt? Fragen, bei denen der ehemalige Verteidiger weiterhin im Nebel stochern muss. "Wir warten und hoffen im Juli auf ein Zeichen von der Liga, davon hängt alles ab".

Das Sommerturnier in Wil (Schweiz) wurde abgesagt. Aufgrund der Imponderabilien hat Wolfsburgs Manager Charly Fliegauf vorgeschlagen, als Ausgleich für die entfallenen Playoffs dem TV-Partner der Liga (Magenta Sport) ein DEL-internes Sommerturnier anzubieten ("Telekom-Cup"). "Das ist unter den gegebenen Umständen eine gute Idee, aber es ist nichts fix", sagt Alavaara.

Kommt Josh Currie?

Alle unter Vertrag stehenden Spieler, Trainer und Management haben inzwischen eine "Corona-Klausel" (25 Prozent Gehaltsstundung, Zustimmung zur Kurzarbeit) unterzeichnet, was dem Klub trotz der hohen Wertigkeit (Voraussetzung für den Erhalt der Lizenz) nicht mal eine Mitteilung auf seiner Homepage geschweige denn eine Pressemitteilung wert war. Man tut sich von jeher schwer mit Themen, bei denen Geld im Spiel ist. Trotzdem soll die "Fallhöhe" der in Mannheim geltenden Verträge der Grund dafür gewesen sein, dass es mit den Zustimmungen einige Tage gedauert hat. Im Kader fehlen noch zwei Stürmer. Alle Klubs haben sich bis zur Lizenzvergabe einen Transferstopp auferlegt, nicht alle halten sich daran. Sollte sich Miksa Järvinen für eine Verlängerung entscheiden (Alavaara: "Er hat noch nicht abgesagt"), ist eine Planstelle frei. Diese könnte nach RNZ-Informationen Josh Currie (28) von den Bakersfield Condors (AHL), dem Farmteam der Edmonton Oilers, einnehmen.

Seit Mittwoch, als sich die Ministerpräsidenten-Konferenz auf eine Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen bis 31.Oktober verständigte, steht hinter dem 18. September als Saisonstart der Deutsche Eishockey-Liga (DEL) ein noch größeres Fragezeichen.

Die Liga und der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) haben dieses Datum "entspannt" zur Kenntnis genommen, hieß es. Weil die Möglichkeit für Ausnahmeregelungen offen bleibt. "Wir haben vernommen, dass es kein allgemeines Verbot gibt und werden zusammen mit den Klubs und Arenen alle Anstrengungen unternehmen, um so viele Zuschauer wie möglich in die Hallen zu bekommen", sagt DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke in einer ersten Reaktion.

Dass und unter welchen Bedingungen Eishockeyspiele bereits ab August/September – auch mit Zuschauern – möglich wären, daran arbeitet eine Task Force, sie verspricht bis Mitte Juli erste Ergebnisse. Es wird im Eishockey die Auffassung vertreten, dass Großveranstaltungen wie Volks- und Stadtfeste mit Bierzelten und Blasmusik von organisierbaren Sport-Events zu trennen sind, weil bezüglich Ablauf und Kontakterfassung der Hallensport eher mit Kino- und Theateraufführungen zu vergleichen sei, für die es unter Auflagen bereits Öffnungen gibt.

Dies würde bedeuten, nur personifizierte Dauerkarteninhaber in die Hallen zu lassen und ausschließlich Sitzplätze (mit Abstand) zu belegen. Trotz Zusicherung der Adler, im Falle von Spielen ohne Zuschauer den anteiligen Dauerkartenpreis zu erstatten, wurden bisher nur 2300 Saisontickets verkauft (Vorjahr bei Saisonbeginn: 8100). Die vielen Unwägbarkeiten beeinflussen nicht nur die Arbeit des Managements, sie schlagen auch auf die Kundschaft durch. Foto: vaf