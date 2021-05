Von Rainer Kundel

Mannheim.Wer von Pavel Gross 15 Minuten nach dem doch sehr unglücklichen Halbfinal-Aus der Adler Mannheim gegen die Wolfsburg Grizzlys eine tiefgründige Spielanalyse erwartet hatte, befand sich auf dem Holzweg. Stattdessen folgte eine Generalabrechnung mit der Corona-Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). "Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft, viele Spieler haben sich am 1. Mai vor einem Jahr getroffen und fast ohne Pause trainiert ohne zu wissen, für welche Zukunft sie schuften. Wir wurden wegen der Unfähigkeit der Liga bis Dezember im Ungewissen gelassen. Als einzige Liga auf der ganzen Welt über alle Sportarten hinweg wurde die Saison immer wieder verschoben und verschoben". Das hatte keinesfalls etwas mit einer Enttäuschung oder einem Aufgewühlt-Sein am Ende einer Spielzeit mit 44 Spielen in 132 Tagen zu tun. Es war die Wiederholung einer heftigen Kritik, die Gross bereits vor und während der Saison geäußert hatte.

Liga braucht einen Plan

Das alles bat der Coach zu berücksichtigen, bevor Außenstehende den Stab über das Team brechen. Froh, dass diese Saison vorbei ist, war der 52-Jährige aber natürlich keinesfalls: "Natürlich wollten wir gewinnen, den höchstmöglichen Erfolg, darauf haben wir alle hingearbeitet." Für die Zukunft brauche die Liga einen Plan: "Wir sind nicht so naiv und sagen, im September beginnt die Saison, Corona ist weg und wir spielen dann wieder vor vollem Haus."

Man habe "dreimal das leere Tor nicht getroffen", seufzte Gross, ebenso etwas übertrieben, ergänzte aber: "Ich glaube nicht an das Glück, am Schluss entscheiden immer Kleinigkeiten." Dazu gehört, dass seine Mannschaft Möglichkeiten zu einer höheren Führung liegen ließ und mit etwas Abstand, dass die Torproduktion seit Beginn der Verzahnungsrunde Ende März ins Stocken geraten war.

Ob das allein an der defensiveren Haltung der Nordklubs lag, sei dahingestellt. So verzweifelte Markus Eisenschmid auch am Freitag, als Dustin Strahlmeier seine Powerplay-Direktabnahme wie eine Kirsche vom Baum pflückte. Der beste Schütze der Meistersaison 2018/19 (28 Treffer) kam in den letzten 20 Spielen auf zwei Tore, die letzten beiden in der Wolfsburg-Serie erzielten mit Katic und Reul zwei Verteidiger, was die Blockade der Angreifer verdeutlicht. Wenn dann die Entscheidung durch einen zufällig angeschossenen Schlittschuh eines Verteidigers drei Minuten vor einer möglichen Verlängerung fällt, kommt zu viel zur Unzeit zusammen.

Dass das halbierte Budget in einer Saison mit Geisterspielen keine Auswirkungen auf den Kader des achtfachen Deutschen Meisters hatte, wird nur an notorisch erfolglosen Standorten der Konkurrenz behauptet. Der Klub konnte bei halbiertem Budget mit Rendulic und Järvinen ein für Tore und Kreativität stehendes Duo nicht halten und NHL-Rookie Stützle nicht wie geplant durch einen starken Import ersetzen. Drei für vergleichbar kleines Geld nachverpflichtete Stürmer machten den Kader breiter, waren aber sportlich ein "Downgrade".

Gross hatte das Problem frühzeitig erkannt, veränderte Ende März die Sturmreihen, stellte seine Powerplay-Einheiten um. Dann haben ihm Verletzungen in den Playoff-Kurzentscheidungen Leistungsträger genommen. Wolf im ersten Viertelfinale, Huhtala im dritten, Lehtivuori, auf den man in einem eventuellen Finale gesetzt hatte, fehlte durchgehend. Das waren Absenzen eines Quarterbacks an der blauen Linie und zweier Sturmtanks, die Löcher in den Abwehrwall der Wolfsburger gerissen hätten.

Man darf sicher sein, dass das Netzwerk von Sportmanager Axel Alavaara geeignet ist, im Rahmen gradueller Veränderungen auf die Schwachpunkte zu reagieren. Sofern ein Corona-Budget nicht nochmals die Rahmenbedingungen diktiert.

Adler Mannheim – Grizzlys Wolfsburg 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Tore: 1:0 Reul (4.),1:1 Machacek (14.), 1:2 Görtz (57.)

Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Schrader (Bochum)

Strafminuten: 6/8

Halbfinal-Serien: Adler – Wolfsburg 1:2, Eisbären Berlin – ERC Ingolstadt 2:1