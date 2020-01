Von Rainer Kundel

Krefeld. Sechster Sieg in Folge, ein in keiner Phase gefährdeter 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) - Erfolg bei den Krefeld Pinguinen – die Adler Mannheim erlebten am Freitagabend einen selten entspannten Eishockey-Abend und untermauerten ihre Position als hartnäckiger Verfolger von Primus EHC München.

Die Ausgangslage hätte unterschiedlicher nicht sein können. Auf der einen Seite die Pinguine, sportlich, gesundheitlich und mit einer Unterdeckung von einer Million Euro bis Saisonende wirtschaftlich schwer angeschlagen. Auf der anderen Seite die Adler mit fünf Siegen in Folge seit dem 30. Dezember und 15:5 Toren in dieser Zeit. Wie angekündigt, erhielt U20-Nationalspieler Yannik Valenti sein DEL-Debüt in dieser Saison an der Seite von Järvinen und Rendulic. Der 19-Jährige kam für den verletzten Raedeke ins Team, außerdem rückte Janik Möser für Preto in die vierte Sturmreihe.

Der Meister übernahm sofort das Kommando, erspielte sich quer durch alle Sturmreihen Chancen und ging durch den freistehenden Phil Hungerecker nach Zuspiel von Krämmer (7. Minute) in Führung. Lediglich während einer doppelten Unterzahl über anderthalb Minuten konnten sich die Krefelder vor dem Tor von Endras etwas festsetzen, danach war es bei einem Chancenverhältnis von 7:3 fast wieder Einbahnstraßen-Eishockey mit einem sehr auffälligen Tim Stützle, der die Vorarbeit zum 0:2 von Matthias Plachta (18.) lieferte.

Nach dem ersten Seitenwechsel folgte für einige Minuten ein Aufbäumen der Pinguine, es war allerdings nicht mehr als ein laues Lüftchen der um vier Stürmer dezimierten Seidenstädter, die nach dem dritten Gegentor von Ben Smith (30., sein 15. Saisontor) nach Stützle-Vorlage zusammenbrachen. Es fehlte an der Zuordnung im Defensivverbund. 22 Sekunden später erhöhte wiederum Plachta auf 0:4 und erst nach dem fünften Treffer durch Nico Krämmer (33.) reagierte die Krefelder Bank. Eine Wirkung hatte die Auszeit aber nicht. Die Blau-Weiß-Roten agierten gegen einen resignierenden Gegner weiterhin drückend überlegen. Allein der bedauernswerte Torhüter Dimitri Pätzold, der 2002 kurz für die Adler spielte, stemmte sich gegen das Debakel.

Angesichts des deutlichen Vorsprungs nahmen die Gross-Schützlinge im letzten Abschnitt einen Gang raus, ohne die Spielkontrolle abzugeben. Ein Kabinettstückchen hier, etwas für die Galerie dort, die Adler boten ihren 200 mitgereisten Fans jetzt was fürs Zunge-Schnalzen. Die Bezeichnung "Ehrentor" hatte selten eine größere Berechtigung als beim 1:5 durch Laurin Braun (54.).

Doch Miksa Järvinen kannte keine Gnade und machte mit in der Schluss-Sekunde im Powerplay das halbe Dutzend voll. "Wir haben durch die frühen Tore die Basis für ein sehr gutes Auswärtsspiel gelegt", befand Nico Krämmer gegenüber Magenta-Sport. Dass David Wolf in seinem 500. DEL-Spiel torlos blieb, blieb somit wirklich nur eine Randnotiz.

Krefeld Pinguine-Adler Mannheim: 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)

Tore: 0:1 Hungerecker (7.), 0:2 Plachta (18.), 0:3 Smith (29.), 0:4 Plachta (30.), 0:5 Krämmer (33.), 1:5 Braun (54.), 1:6 Järvinen

Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Köttstorfer (Bad Aibling)

Strafminuten: 8/6

Zuschauer: 3676