Von Rainer Kundel

Ingolstadt. Jetzt haben die Adler Mannheim auch im direkten Vergleich gegen den ERC Ingolstadt den vierten Sieg in der Hauptrunde in der DEL herausgeschossen. In einem lange Zeit spektakulären Match drehte der Meister einen frühen Rückstand in der Saturn Arena in einen 6:4 (3:3, 2:1, 1:0)-Sieg und erhöhte damit sein Punktekonto am 23. Spieltag auf 55 Zähler. Zum Abschluss der Südgruppe-Runde erwarten die Kurpfälzer am Sonntag (14.30 Uhr) die Augsburger Panther.

Wenn sich Pavel Gross nach 2:13 Minuten zu einer Auszeit veranlasst sieht, muss etwas passiert sein. Nach einem lange nicht gesehenen Kaltstart lag seine Mannschaft zu dieser Zeit mit 0:2, weniger später sogar mit 0:3 in Rückstand. Drei Tore aus vier Schüssen auf sein Tor, das erlebt auch Dennis Endras nicht alle Tage. Schuld hatte der Goalie an keinem dieser Treffer, umso mehr aber seine Vorderleute, die zunächst kein Bein aufs Eis brachten und ihre defensive Rollenverteilung vernachlässigt hatten. So sprach Gross leise, aber bestimmt auf sein Team ein, seine Handbewegungen deuteten klar auf Mängel in der Raumaufteilung der Fünferblöcke an.

Für die Gäste begann die Partie dann eigentlich erst ab der achten Minute. Nico Krämmer verkürzte nach Zuspiel des agilen Taylor Leier auf 3:1 – danach ging die Post ab: Craig Schira nach starkem Zuspiel von Plachta (13.) und David Wolf (Vorlage Smith /19.) lieferten eine starke Antwort gegen Ingolstadts Keeper Garteig bis zu ersten Pause. "Wir spielen gegen eine Spitzenmannschaft, da war klar, dass eine Reaktion kommt", zeigte sich Claus Liedy, der aus Ludwigshafen stammende Geschäftsführer der Oberbayern, vom 3:3 nach 20 Minuten nicht überrascht.

Aber auch 15 Minuten Pause beruhigten die verrückte Partie nicht. Zunächst hatten die "Schanzer" wieder Vorteile, Wohlgemuth (Pfosten/23.) und Höfflin verpassten die Führung, ehe es beim Spielerverhältnis vier gegen vier auf beiden Seiten klingelte. Mark Katic (29.) für die Adler, wobei Krämmer dem Verteidiger den Schussweg freiblockte und 40 Sekunden später Kuffner setzten das Spektakel fort, bevor Leyer nach starkem Antritt und einem "blinden" Zuspiel von Bast zum 4:5 einnetzte.

Einziges Manko der Adler in diesem Abschnitt: Sie verpassten es, bei vier Powerplay-Situationen über zusammen sechseinhalb Minuten, ihren Vorsprung auszubauen. "Wir sehen eine hitzige Partie mit viel Emotionen, das gehört dazu", befand Matthias Plachta, der zwischendurch eine Zehn-Minuten-Strafe abbrummte, weil er offenbar mit der gegnerischen Bank Nettigkeiten austauschte, woraufhin er von Elsner aus einer Getränkeflasche "geduscht" wurde.

Nur etwas ruhiger war das Schlussdrittel, in dem die Gäste Strafzeiten gegen Krämmer und Akdag in gekonnter Manier verteidigten. Als die Einheimischen es bei sechs gegen vier in der Schlussminute gar zu bunt trieben und die Schiedsrichter deshalb gleich zwei Akteure auf die Strafbank schickten, traf Ben Smith eine Sekunde vor der Sirene zum 4:6-Endstand. "Ein schneller Rückstand kann mal passieren, da heißt es ruhig zu bleiben, es waren ja noch 53 Minuten zu spielen", konnte Dennis Endras mit einem Lächeln die Heimreise antreten.

ERC Ingolstadt – Adler Mannheim 4:6 (3:3,1:2,0:1)

Tore: 1:0 Defazio (1.), 2:0 Stachowiak (3.), 3:0 Elsner (7.), 3:1 Krämmer (8.), 3:2 Schira (13.), 3:3 Wolf (19.), 3:4 Katic (29.), 4:4 Kuffner (30.) 4:5 Leier (34.), 4:6 Smith (60.)

Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Schukies (Herne)

Strafminuten: 14/8 + 10 Disziplinar Plachta