Stockholm. (RK) Die personell geschwächten Mannheimer Adler mussten im fünften Gruppenspiel der Champions-Hockey-League beim schwedischen Vizemeister Djurgaarden Stockholm nach einem verschlafenen Auftakt und einem wiederum schwachen Auftritt in Unterzahl eine 3:6 (0:3, 3:1, 0:2)-Niederlage quittieren. Beim Rückspiel am 15. Oktober in der SAP Arena kann der Deutsche Meister mit einem Sieg dennoch als Gruppensieger ins Achtelfinale einziehen.

Trainer Pavel Gross musste in der Eishalle Hovet, eine 8000 Besucher fassende Nebenhalle des monströsen "Globen", auf sechs Stammspieler verzichten. Zu den bekannten Ausfällen von Endras, Larkin, Lampl, Lehtivuori und Wolf kam noch der kurzfristig erkrankte Jan-Mikael Järvinen hinzu. Um mit vier kompletten Sturmreihen anzutreten, rückte Samuel Soramies für den Finnen ins Aufgebot. "Wir wollen uns auch international weiter entwickeln", gab Gross vor der Saison eines der Klubziele vor. 2017 reichte es bis zum Achtelfinale mit dem unrühmlichen Ende im schwedischen Gävle.

"Mit Djurgaarden treffen wir auf eine Topmannschaft", kündigte Axel Alavaara vor dem Duell mit dem stärksten Gruppengegner an, nachdem die Adler gegen Wien und Tychy elf von zwölf möglichen Punkten errungen hatten. Der Sportmanager trat die Reise in sein Heimatland nicht mit an, beobachtete stattdessen die U20-Nationalmannschaft bei einem Testspiel in Moosburg.

Die Adler machten schnell Bekanntschaft mit den flinken Schweden und fanden im ersten Abschnitt keinen Zugriff zum Gegner. Viermal saßen die Blau-Weiß-Roten bis zur 13. Minute auf der Strafbank, dabei schlug es dreimal hinter Johan Gustafsson ein.

#Endstand Wir verlieren in Stockholm mit 3:6. Leider war das Powerplay der Gastgeber in Topform. Für die Adler treffen Denis Reul, Chad Billins und Andrew Desjardins. Damit müssen wir im Rückspiel am Dienstag um den Gruppensieg kämpfen. #DIFvsMAN #fürMannheim pic.twitter.com/qLQ8kBgsm8 — Adler Mannheim (@adlermannheim) 8. Oktober 2019

Nach der Pause konnten die Blau-Weiß-Roten beweisen, dass auch sie das Powerplay beherrschen. Chad Billins (32.), Denis Reul (34.) und Andrew Desjardins (35.) bezwangen Torhüter Rämo bei numerischem Vorteil, unterbrochen durch Erikssons 4:1 - auch dieses Tor fiel in Überzahl. Dass bei der Vorentscheidung mit Rendulic erneut ein Mannheimer die "Sünderbank" hütete, versteht sich fast von selbst. Einzig das Solo des überragenden Haga (50.) zum 6:3-Endstand fiel beim Spielerverhältnis vier gegen vier.

Sieht man von den Problemen der Adler mit der international kleinlichen Regelauslegung ab, so war die Vorstellung ab dem zweiten Drittel bei insgesamt 28:21 Torschüssen für Mannheim angesichts der Besetzung noch halbwegs passabel.

Djurgaarden Stockholm - Adler Mannheim 6:3 (3:0, 1:3, 2:0); Tore: 1:0 Haga (5.), 2:0 Alsing (11.), 3:0 Berglund (13.), 3:1 Billins (23.), 4:1 Eriksson (28.) 4:2 Reul (34.), 4:3 Desjardins (35.), 5:3 Haga (48.), 6:3 Haga (50.); Schiedsrichter: Andersson (Schweden)/Stolc (Slowakei); Strafminuten: 16/18; Zuschauer: keine Angabe.