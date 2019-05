Von Rainer Kundel

Olten. Noch rund anderthalb Stunden nach Spielende stand der Mannschaftsbus der Mannheimer Adler am Freitagabend vor der Eishalle Kleinholz in Olten. Zunächst stand das "Workout" an, wozu der Schweizer Zweitligist über einen eigenen Raum oberhalb der Kabinen verfügt. Erst dann ging es vor der 300 Kilometer weiten Heimfahrt zum Auffüllen des Kohlehydrate-Haushalts ans Pasta-Buffet im Stadionrestaurant.

Dass sein Team beim 5:3-Erfolg gegen den Zweitligisten schwere Beine hatte, überraschte Trainer Pavel Gross nach zwei Trainingswochen nicht. "Das Spiel hat seinen Zweck erfüllt. Dass die Spieler nach den ersten zwei Wochen müde sind, damit haben wir gerechnet", gab der 50-jährige seine Eindrücke im Gespräch mit der RNZ wieder. "Die Einstellung hat gestimmt, wir haben trotzdem Energie aufs Eis gebracht". Besonders gefallen hat Gross, dass seine Mannschaft nach allen Gegentreffern eine Reaktion gezeigt hat. Es dauerte sowohl nach dem 1:2 als auch nach dem 3:3 kaum eine Minute, ehe die Kurpfälzer wieder nachlegten.

Im Gegensatz zu den letzten Jahren, als die jeweiligen Cheftrainer Rücksicht auf die August-Spiele in der Champions-League nahmen und die Vorbereitung eher dosiert gestalteten, zieht Gross sein Programm konsequent durch. "Unser Stil basiert auf viel Laufarbeit, danach haben wir auch die Spielertypen ausgesucht, für die wir uns bei den Zugängen entschieden haben", beschrieb Manager Axel Alavaara jüngst die Vorstellungen des Trainergespanns. Zwischen ihnen und dem schwedischen Sportchef passt kein Blatt Papier. Dafür bürgt allein schon die erfolgreiche Zusammenarbeit aus der gemeinsamen Wolfsburger Zeit und dem gegenseitigen "blinden Vertrauen" (Gross).

Nach dem freien Wochenende geht es am heutigen Montag weiter in den Nebenhallen der SAP Arena. Am Donnerstag führt die Reise um die Mittagszeit erneut Richtung Süden, diesmal gleich für elf Tage. Zunächst zum Trainingscamp an den Sempacher See (Eishalle Sursee), anschließend nach Wil bei St. Gallen. Langeweile und Lagerkoller wird dabei nicht aufkommen, denn die Tage sind garniert mit vier Spielen an zwei Turnieren gegen drei Schweizer NLA-Klubs und das russische KHL-Team aus Podolsk. Allesamt Gegner, deren Qualität höher sein wird als die des EHC Olten.

Gross wird dabei wieder jüngere Spieler in Schlüssel-Situationen einsetzen. Am Freitag stand der 17-jährige Seider in Unterzahl auf dem Eis, Eisenschmid und Hungerecker waren für die Powerplay-Formationen gesetzt. In Überzahl wird Gross auf vier Stürmer und einen Verteidiger (Katic, Lehtivuori) setzen. An der blauen Linie daneben jeweils ein Rechtsschütze für Direktabnahmen.

Geklärt scheint inzwischen eine Frage, auf es zuletzt von vier Personen drei Antworten gab: Welcher Stichtag gilt für den 19. Feldspieler, der in der DEL ab dem 14. September ein U-23-Akteur sein muss. Zunächst hieß es 1. Mai, 1. Juli bzw. 15. September 1995, womit auch Verteidiger Janik Möser unter dieses Kontingent fiele. Inzwischen erhielt Axel Alavaara aus einem Dokument der Liga die Information, dass für diese Stelle nur die Jahrgänge 1996 und jünger zum Einsatz kommen dürfen. Damit ist der am 6. April 2001 geborene Moritz Seider, Expertenmeinung zufolge Kandidat für einen NHL-Erstrundendraft 2019, für die Stelle des siebten Verteidigers quasi gesetzt. Bei dessen Abstellungen für die DEB-Auswahl U-20 bieten sich Chancen für eines der Heilbronner-Förderlizenz-Talente (Bernhard, Preto, Soramies).