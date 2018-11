Von Rainer Kundel

Ingolstadt. Der Standort Ingolstadt ist für die Adler Mannheim seit Jahren ein gutes Pflaster. Gegen keine andere Mannschaft als die Kurpfälzer unterlagen die Donaustädter öfter, gestern drehten die Panther bei der 41. Partie einen 0:3-Rückstand jedoch noch zu einen 4:3 (0:2, 3:1, 0:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung, womit die stolze Serie des Tabellenführers mit neun Siegen in Folge seit dem 12. Oktober gerissen ist.

In der Aufstellung nahm Pavel Gross eine Veränderung vor. Janik Möser, der nach zwei Monaten Verletzungspause am Freitag für Adler-Kooperationspartner Heilbronn das Siegtor gegen Frankfurt (4:3) erzielt hatte, rückte anstelle des angeschlagenen Niko Krämmer in die vierte Reihe und gefiel mit einer ordentlichen Leistung. Die Mannheimer dominierten das Anfangsdrittel und legten durch Thomas Larkins Direktschuss aus der Distanz (4. Minute) früh ein Tor vor. Desjardins (8.) und Kink (14.) boten sich Chancen zum Nachlegen, beide verpassten aber knapp das Gehäuse. Besser zielte David Wolf (16.) bei seinem zehnten Saisontreffer, als zuvor die von Desjardins gestörte ERC-Abwehr nach einem Schuss von Lehtivuori die Scheibe vor Torhüter Pielmeier nicht klären konnte. Dessen Gegenüber Dennis Endras vollbrachte seine größte Tat bei einem Schuss von Kelleher.

Als auch noch Phil Hungerecker (28.) zum 0:3 einschoss und kurz darauf Lehtivuori mit einem Solo die Panther "nass" machte, war diese "Vorführung" den Hausherren wohl zu viel. Weil sich die Adler eine kurze, aber folgenschwere Auszeit genehmigten und drei Gegentreffer in weniger als fünf Minuten kassierten, stand es wie aus heiterem Himmel 3:3. Taticek in Unterzahl nach Bully-Verlust der Adler im eigenen Drittel, Koistinen per Schlagschuss im Powerplay bei einer Strafzeit gegen Kink und Elsner mit einem gewaltigen Kracher durch die Schoner von Endras machten aus der vorübergehenden Grabesstille in der Saturn-Arena ein Tollhaus. Aus einer einseitigen Partie wurde für kurze Zeit ein Schlagabtausch, wie er der Platzierung der Kontrahenten zufolge von Beginn an erwartet worden war.

Nach diesen Warnschüssen zeigte der Spitzenreiter schnell wieder die gewohnte Präsenz, Reul vor und Wolf nach der zweiten Pause trafen den Pfosten. Nahezu während des kompletten Schlussdrittels wurden die Donaustädter in der eigenen Zone eingeschnürt und hatten es allein Pielmeier zu verdanken, dass sie sich in die Verlängerung retteten. In der Zusatzspielzeit nutzte Greilinger den Platz nach einem Pass von Koistinen zum überaus glücklichen Sieg des Tabellenvierten. "Wir haben für wenige Minuten den Fokus verloren, leider ist uns im letzten Drittel nicht die Entscheidung gelungen, obwohl wir die bessere Mannschaft waren", bedauerte Markus Eisenschmid, dass seine Mannschaft mit nur einem Punkt nach Hause fuhr.

ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 4:3 n.V. (0:2, 3:1, 0:0, 1:0); Tore: 0:1 Larkin (4.), 0:2 Wolf (16.), 0:3 Hungerecker (28.), 1:3 Taticek (30.), 2:3 Koistinen (31.), 3:3 Elsner (35.), 4:3 Greilinger (62.); Schiedsrichter: Klein (Stuttgart), Schütz (Bad Aibling); Strafminuten: 10/12; Zuschauer: 3 650.