Von Rainer Kundel

Mannheim. Gegen Straubing am vergangenen Samstag bildete eine größere Gruppe von Anhängern der Adler Mannheim auf der Zufahrtsstraße zur SAP Arena unter Einhaltung des Corona-Abstandes ein Empfangskomitee für die Spieler. Vor dem ersten Halbfinale gegen die Wolfsburg Grizzlys entschied sich das Fanprojekt, hinter der Einfahrt ein großes Transparent zu platzieren. Darauf hieß es. "Kämpft gleich zu Beginn, unsere Nerven schwinden sonst dahin!"

Die Mannschaft tat wie befohlen, geriet gegen die schwer zu bewältigende Taktik der Niedersachsen nicht in Rückstand und legte im ersten Halbfinale mit dem 4:1 durch Tore von Smith (2), Desjardins und Schütz den ersten von zwei nötigen Siegen vor, um ins Finale einzuziehen. "Wolfsburg war wie erwartet gut strukturiert, da war es wichtig, das erste Tor zu schießen und nach dem Ausgleich wieder vorzulegen, ansonsten konnten wir uns wieder auf Dennis Endras verlassen", war Pavel Gross erleichtert, als der erste Schritt für eine maximale Verlängerung der Saison gemacht war.

Schon früh griff der Trainer zur Taktiktafel, um nach zwei, drei überfallartigen Kontern das Defensivverhalten nach zu justieren. Spiel zwei in der Eishalle im Allerpark (Mittwoch, 18.30 Uhr) erwartet Gross "mindestens genauso hart und umkämpft". Endras, der zur gewohnt konstant großen Playoff-Form aufläuft, wies auf die Bedeutung hin, mit einem Sieg in die kurze Serie zu starten: "Es ist nicht einfach, gegen Wolfsburg einen Weg zu finden".

Der Grund liegt im besonderen Spielsystem von Pat Cortina. Der 56-jährige Italo-Kanadier ist zu jung, als dass er sich die legendäre Catenaccio-Taktik, die Fußball-Trainer Helenio Herrera bei Inter Mailand Ende der 1960er Jahre praktizierte, zu eigen gemacht hat. Das Zerstör-Eishockey der 1990er Jahre gehört eigentlich der Vergangenheit an, weil es nahezu jede Kreativität unterdrückt, aber die kleine "Adler-Filiale" mit Pickard, Bittner, Möser, Festerling und Hungerecker bekommt es eingetrichtert. Das birgt für den Gegner die Gefahr, im Fall eines erfolglosen Ansturms auf den "Beton" die Defensive zu entblößen.

Umso erstaunlicher ist es, wie der Titelverteidiger drei Ausfälle kompensiert, dazu noch in einem Spielrhythmus, der schon seit der Osterwoche dem der Playoffs entspricht. Lehtivuori fehlt seit 11. April, Wolf schied im ersten Viertelfinale mit einer schweren Armverletzung aus und wurde bereits operiert, Huhtala folgte am vergangenen Samstag mit einer Schulterverletzung. Wie der Klub am Dienstag informierte, fällt der finnische Stürmer für die restlichen Spiele aus.

Die beste Hauptrundenplatzierung bringt immerhin einen Vorteil mit sich: Die Adler konnten sich zu Hause vorbereiten, die Grizzlys dagegen stiegen nur 14 Stunden nach der Halbfinal-Qualifikation in Bremerhaven wieder in den Bus, um am Sonntag in Mannheim anzukommen.

DEL, Halbfinal-Playoffs, Mittwoch, 18.30 Uhr: Wolfsburg Grizzlys - Adler Mannheim; 20.30 Uhr: ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin.

Update: Dienstag, 27. April 2021, 19.57 Uhr

Mannheim. (dpa) Die Adler Mannheim müssen in den verbleibenden Playoff-Partien der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Angreifer Tommi Huhtala verzichten. Der 33-Jährige hat sich beim Sieg im dritten Viertelfinal-Spiel gegen die Straubing Tigers am vergangenen Samstag eine Schulterverletzung zugezogen, die operiert werden muss. Das teilten die Mannheimer am Dienstag mit.

Der Finne ist nach David Wolf bereits der zweite Angreifer, der den Adlern im Kampf um die Meisterschaft nicht mehr zur Verfügung steht. In der Halbfinal-Serie gegen die Grizzlys Wolfsburg liegen sie nach der ersten Partie in Führung. Spiel zwei steht am Mittwoch (18.30 Uhr) in Wolfsburg an.