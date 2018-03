Von Rainer Kundel

Mannheim. Der nicht in kühnsten Träumen erwartete Einzug der DEB-Auswahl ins olympische Halbfinale bringt die Adler Mannheim in die Bredouille. Nicht nur beim Abschiedsspiel (heutiger Freitag, 19.30 Uhr, SAP Arena) des Klubs für seine langjährigen Spieler Jochen Hecht und Ronny Arendt - auch für den Test am Samstag gegen den HC Lugano (19.45 Uhr in Seewen, Kanton Schwyz) wird das Personal ohne sechs Nationalspieler knapp.

Da selbst im Falle einer Niederlage gegen Kanada in Südkorea der dritte Platz ausgespielt wird, kehrt die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm frühestens am späten Sonntagabend zurück. David Wolf und Christian Ehrhoff standen auf der Einladungsliste der beiden Inaktiven, Dennis Endras, Marcus Kink und der jetzige Münchner Frank Mauer sollten als "Joker" die beiden Teams ergänzen. Geht es nach Niki Goc, dem Bruder von Nationalmannschafts-Kapitän Marcel, dann geht die Reise der DEB-Auswahl noch weiter. "Ein knapper 3:2-Sieg", tippte der Adler-Verteidiger im Telefoninterview am Donnerstag in der SWR 3-Morning-Show.

Wenn Hecht (40) und Arendt (37) zum letzten Mal als Spieler das Eis betreten, gelten besondere Regularien. Gespielt wird über dreimal 20 Minuten, wobei die Spieluhr bei Unterbrechungen weiterläuft. Somit ist nach einer Stunde unter der Leitung von Kult-Schiedsrichter Peter Slapke (68) aus Bad Tölz Schluss. Danach folgt eine Banner-Zeremonie, bei der die Trikots der Jubilare unter das Dach der SAP Arena gezogen werden. Die Rückennummern 55 (Hecht) und 57 (Arendt) gelten dann zukünftig als "retired" (gesperrt).

Bisher wurden rund 10.000 Tickets verkauft. Während Hecht, derzeit Co-Trainer der Adler, aufgrund zumeist gut dotierter Verträge seiner vierzehn NHL-Jahre ausgesorgt hat, will sich Arendt neben seiner Aufgabe als Fitness- und Reha-Trainer der Mannheimer Profis ein zweites Standbein aufbauen. Seit Mitte Januar betreibt der gebürtige Sachse an seinem Wohnort Altlußheim mit einem Geschäftspartner ein CrossFit-Center.

Die weiteste Anreise dürfte Ken Magowan (36) haben, der sich im äußersten Westen Kanadas selbstständig gemacht hat. Eine kürzere Strecke hat Till Feser (45) vor sich. Der Arzt-Sohn aus Iserlohn aus der Adler-Meistermannschaft 1997, studierte als Folge des Bosman-Urteils BWL und Medizin und ist derzeit Arzt in einer Düsseldorfer Klinik.

Zu einem Abschiedsspiel gehört traditionell auch eine "Players Night". Die steigt in der Whistle-Sportsbar im Stadtquartier Q6/Q7. Bis in die "Puppen" wird der feierliche Ausklang für Jochen Hecht dabei sicher nicht gehen. Um nach drei Wochen Pause vor der Fortsetzung der Rest-Hauptrunde in der am kommenden Mittwoch bei den Schwenninger Wild Wings nicht einzurosten, testen die Adler mit Hecht als Co-Trainer am Samstag gegen den Schweizer Nationalliga A -Spitzenklub HC Lugano, trainiert vom ehemaligen Mannheimer Trainer Greg Ireland. Gespielt wird um 19.45 Uhr in der Eishalle "Zingel" in Seewen.

Dabei debütiert der vergangene Woche mit der letzten Importlizenz aus Linköping (Schweden) verpflichtete Verteidiger Patrick Mullen. Der aufgrund einer Oberkörperverletzung vorzeitig aus Südkorea zurück gereiste Sinan Akdag wird ebenso fehlen wie Verteidiger-Kollege Denis Reul (Operation nach Wundheilstörung). Ohne die "Bundesadler" kann Bill Stewart neben den Torhütern Pickard und Pantkowski Stand heute sechs Verteidiger und zehn Stürmer aufbieten - also eine konkurrenzfähige Mannschaft.