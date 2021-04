Von Rainer Kundel

Wolfsburg. Das Eishockey-Halbfinale zwischen den Adler Mannheim und den Wolfsburgs Grizzlys geht am Freitag (20.30 Uhr) in der SAP Arena in ein entscheidendes drittes Spiel. Nach dem 4:1-Sieg vom Montag unterlag die Mannschaft von Pavel Gross gestern trotz zwei überlegen geführter Drittel mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) nach Verlängerung.

Der Titelverteidiger wählte aus Gründen der bestmöglichen Regeneration die kürzeste Anreise und flog am Dienstag von Neuostheim aus nach Braunschweig, wo der Mannschaftsbus wartete und die Mannheimer Reisegesellschaft in die VW-Stadt brachte. Direkt nach Spielende ging es auf dem gleichen Weg zurück.

Neben den bekannten Ausfällen von Lehtivuori, Wolf und Huhtala fehlte in der Eishalle am Allerpark auch der angeschlagene Florian Elias. Für den 18-Jährigen kam "Stand-by-Stürmer" Louis Brune zum Einsatz, der in der neuen Saison für den ERC Ingolstadt auflaufen wird. Christoph Schubert, demnächst Co-Trainer der Heilbronner Falken, empfahl den Niedersachsen aktiver zu sein. "Sie dürfen sich nicht nur zurückziehen und warten, was Mannheim macht", klang beim ehemaligen NHL-Verteidiger Kritik am Stil der Gastgeber durch.

Dennoch hatte 40 Minuten lang die Disziplin das Primat über die spielerische Freiheit. Für Taktikfüchse war das temporeiche Spiel sicher interessant, für die Fans an den Bildschirmen zu Hause erst ab Mitte der Spielzeit. Die Adler gaben den Ton an, allerdings kamen sie mit ihren Abschlüssen in zentraler Position nicht durch den Abwehrblock vor Wolfsburgs Torhüter Strahlmeier. Bezeichnend für die Harmlosigkeit der VW-Städter, das sie während ihrer ersten Überzahl nicht einen Schuss auf Dennis Endras abgaben.

Nach den ersten Gelegenheiten der Grizzlys durch Görtz (24.) und Rech (30.) wurde Überlegenheit der Mannheimer drückend. Da fast alle Bullys an die Adler gingen, konnte man die Scheibe mehrfach lange in der gegnerischen Zone halten. Ab der 23. Minute nahmen Schira, Loibl, Desjardins, Plachta, Bast und Eisenschmid das Gehäuse des starken Strahlmeier unter Dauerbeschuss, bis es endlich hinter dem Goalie einschlug.

Smith passte auf Katic zurück und der Schuss des Verteidigers schlug im rechten Kreuzeck ein (39.). Der verdiente Lohn für ein konzentriertes Anrennen mit 28:10 Torschüssen für die Blau-Weiß-Roten. "Wir spielen sehr diszipliniert und liegen verdient in Führung, ich habe die Scheibe optimal getroffen", freute sich Katic vor dem Schlussabschnitt.

Erst im Rückstand wagte sich der Nord-Vierte aus der Reserve, baute Druck auf und glich während einer Strafzeit gegen Larkin durch Sebastian Furchner (48.) aus spitzem Winkel nicht nur aus, sondern drängte einige Minuten auch vehement auf die Entscheidung.

Es blieb allerdings nach 60 Minuten beim Remis, so dass die Entscheidung in die Verlängerung vertagt wurde. In der sechsten Minute der Zusatzspielzeit sorgte der französische Nationalspieler Anthony Rech dafür, dass sein Team im Geschäft bleibt. "Wir haben unser System leider nur 40 Minuten durchgezogen und einen Fehler zu viel gemacht", sprach Pavel Gross die Situation vor dem "Sudden death" an. Andrew Desjardins wollte einen von Akdag schon geklärten Puck hoch mit dem Schläger stoppen, was schief ging und dem Gegner überhaupt erst die Chance zum Tor eröffnete.

Wolfsburg Grizzlys-Adler Mannheim 2:1 n.V. (0:0, 0:1, 1:0, 1:0); Tore: 0:1 Katic (39.), 1:1 Furchner (47.), 2:1 Rech (66.); Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Rantala (Finnland); Strafminuten: 2/6; Zuschauer: keine.

Update: Mittwoch, 28. April 2021, 21.44 Uhr

Adler verpassen erste Finalchance in der DEL

Wolfsburg. (dpa) Topfavorit Adler Mannheim hat den vorzeitigen Einzug ins Playoff-Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft verpasst und muss um sein Saison-Aus bangen. Das beste Vorrundenteam verlor am Mittwoch das zweite Halbfinale bei den Grizzlys Wolfsburg 1:2 (0:0, 1:0, 0:1) nach Verlängerung und kassierte damit in der Serie im Modus Best of Three den 1:1-Ausgleich. Im dritten Spiel am Freitag können die Mannheimer von Trainer Pavel Gross die Titelchance perfekt machen, es droht aber zugleich auch erneut das Saison-Aus.

Mark Katic (39. Minute) war im zweiten Halbfinale in Wolfsburg einziger Torschütze für das beste Vorrundenteam. Für Wolfsburg glich zunächst Sebastian Furchner (47.) aus, dann sorgte Anthony Rech in der Verlängerung (66.) für den Erfolg der Niedersachsen.

Anders als gegen die Straubing Tigers im Viertelfinale, als die Mannheimer ebenfalls vor dem Aus standen, hatten die Adler das erste Heimspiel gegen den Ex-Club des jetzigen Adler-Trainers Pavel Gross mit 4:1 gewonnen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie werden alle Playoff-Serien im Modus Best of Three ausgetragen. Dadurch reichen auch im Playoff-Finale zwei statt der gewohnten vier Siege.