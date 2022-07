Von Julian Baum

Weinheim. Zehn Jahre lang hat Jutta Wirth die Albert-Schweitzer-Schule in der Weststadt geleitet, ein Jahr lang die Zweiburgenschule. Nun ging die Rektorin in den Ruhestand – nicht jedoch ohne eine gebührende Abschiedsfeier am Dienstag. Rund 90 Gäste erwiesen der 65-Jährigen die Abschiedsehren, darunter Wegbegleiter und Laudatoren. Diese hoben Wirths großes