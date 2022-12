"Wir befinden uns noch im Planungsstadium, was die neue Brücke angeht", machte Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann deutlich. Zumal man laut dem Walldorfer Stadtbaumeister Andreas Tisch darauf hofft, über die Radschnellweg-Planungen auch mit dieser Maßnahme in eine Landesförderung zu kommen. Wegen des Potenzials von über 200 Fahrradfahrern am Tag auf dieser Achse gingen die Überlegungen dahin, die Trasse nicht am Bahnhof enden zu ...

An der gemeinsamen Grenze der Gemarkungen hat man fünf Schnittstellen für den Radverkehr ausgemacht. Die bereits bestehenden Verbindungen sind an der verlängerten Nußlocher Straße, in der Wieslocher/Walldorfer Straße am Bahnhof sowie in der Alten Roter Straße. Zwei weitere könnten perspektivisch zusätzlich geschaffen werden: Die Wieslocher Parkstraße und das nahe gelegene Schulzentrum könnten mit einer Brücke in Höhe der Wieslocher Kläranlage mit dem Mittleren Mainzer Weg in Walldorf verbunden werden. "Das wäre ziemlich exakt in der Mitte zwischen den bestehenden Brücken und ein wesentlicher Beitrag vor allem für Schüler", sagte Konrad. Etwa 220 Schüler pendeln nach seinen Angaben zwischen den beiden Städten. Alternativ sei auch eine Streckenführung nördlich der Kläranlage möglich.

Der für beide Radverkehrsnetze entscheidende Anker sei laut Konrad der Radschnellweg von Heidelberg zum Bahnhof Wiesloch-Walldorf, der "in Richtung St. Leon-Rot verlängert gedacht" werden könne. "Auch der Radschnellweg von Mannheim nach Wiesloch ist im Sinne einer zusätzlichen Verbindung beider Städte wichtig", sagte Konrad. Mit der neuen Pendlerroute gebe es eine Direktverbindung zwischen den Innenstädten von Walldorf und Wiesloch. Denn, das wurde in der Sitzung deutlich, die Planungen für den Radschnellweg Mannheim-Wiesloch verlaufen mitten durch die Astorstadt – nicht wie anfangs von der Stadt Walldorf angedacht um die Innenstadt herum – an B 292 und L 723 entlang.

Von Timo Teufert

Wiesloch/Walldorf. Wie können die Radwegnetze von Wiesloch und Walldorf sinnvoll miteinander verbunden werden? Um diese Frage ging es in der Sitzung des gemeinsamen Ausschusses von Wiesloch und Walldorf. Dort wurde das städteübergreifende Radwegekonzept vorgestellt. Da beide Städte das gleiche Planungsbüro für ihre jeweiligen Radverkehrskonzepte ausgewählt hatten, sei die Zusammenführung reibungslos verlaufen, wie Wieslochs Mobilitätsmanagerin Stefanie Ihrig berichtete. Zusammen mit Andreas Konrad vom Walldorfer Bauamt stellte sie die Pläne vor.

"Wir befinden uns noch im Planungsstadium, was die neue Brücke angeht", machte Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann deutlich. Zumal man laut dem Walldorfer Stadtbaumeister Andreas Tisch darauf hofft, über die Radschnellweg-Planungen auch mit dieser Maßnahme in eine Landesförderung zu kommen. Wegen des Potenzials von über 200 Fahrradfahrern am Tag auf dieser Achse gingen die Überlegungen dahin, die Trasse nicht am Bahnhof enden zu lassen, so Konrad. Stattdessen soll die Trasse bis nach Wiesloch führen, "um dieses Potenzial zu heben", erklärte Konrad. Damit stiegen die Realisierungschancen, denn laut Machbarkeitsstudie wird die Brücke auf rund 8,3 Millionen Euro geschätzt. "Das ist noch relativ weit weg und braucht noch einen längeren Atem", so Tisch.

Einen weiteren Lückenschluss wünscht man sich mit einem neuen Radweg entlang der L 723. In den Planungen für den anstehenden Vollknotenausbau der Kreuzung von B 3 und L 723 sei dies berücksichtigt, so Konrad. Er sprach dabei von einer "Premium-Pendlerroute" mit zwei Richtungsfahrbahnen, die den Wieslocher Sandpfadweg mit dem Walldorfer Industriegebiet verbinde. "In der Walldorfer Netzkonzeption soll der Kleinfeldweg als Rückgrat für die Erschließung des Gewerbegebietes dienen", so Konrad.

Ergänzend ist außerdem ein neuer Radweg am "HDM Digital Campus" in enger Abstimmung mit Heidelberger Druckmaschinen geplant. "Das Gelände gehört uns nicht, daher haben wir schon viele Gespräche geführt", sagte Tisch auf Nachfrage aus dem Gremium. Mit der Lkw-Zufahrt am Gutenbergring ist auch "das logistische Herzstück der HDM" tangiert. Deshalb habe man den Zweirichtungsradweg etwas nach Norden verlagern müssen und wolle nun versuchen, ihn südlich am geplanten neuen Kreisverkehr vorbei entlang des Gutenbergrings umzusetzen.

Auch an der Bahnhofsbrücke soll es noch Verbesserungen geben. "Die Südseite wird noch verbreitert", erklärte Ihrig. Allerdings müsse ein Ampelmast an der Ausfahrt zum Omnibusbahnhof stehen bleiben. Entschärfen will man zudem die Spitzkehre auf der nordwestlichen Seite des Impex-Kreisels.