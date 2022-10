Von Valerio Grünberg

Wiesloch. Erst lesen und gedenken, dann putzen: Mit Messingreiniger, Schwämmen und Tüchern ausgestattet, zogen die Schüler zweier neunter Klassen der Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule am Freitagvormittag los, um in Wiesloch die Stolpersteine wieder zum Glänzen zu bringen. Diese 39 Gedenksteine aus Messing erinnern an die Opfer des