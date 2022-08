Wiesloch. (hds) Klaus Heeger, in den letzten vier Jahren Leiter der Hubert-Sternberg-Berufsschule in Wiesloch, hat sich in den Ruhestand verabschiedet und kann sich nun seinen unterschiedlichen Hobbys und Leidenschaften widmen.

Der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan Dallinger, überreichte Heeger die silberne Ehrennadel des Kreises für besondere Verdienste. Heeger hatte die "Lernfabrik" für den gesamten Kreis ins Leben gerufen und die Hubert-Sternberg-Schule war dabei Vorreiter. Insgesamt sind fünf Berufsschulen an diesem Projekt beteiligt.

"Es geht dabei um eine praxisnahe Ausbildung, in der unterschiedliche Kompetenzen gefördert werden und so eine Grundlage für das spätere Berufsleben gefördert wird", umschrieb er die Zielsetzung der "Lernfabrik". Er weiß, worüber er spricht, denn Heeger hat selbst ein Handwerk erlernt: als Fernmeldetechniker. Später hat er dann über den zweiten Bildungsweg Elektrotechnik studiert.

Heeger wechselte dann zum Lehrberuf über und startete seine Karriere nach der Referendarszeit an einer Schule in Karlsruhe, um dann später an der Hubert-Sternberg-Schule zu unterrichten. Dort war er insgesamt 19 Jahre tätig, die letzten vier Jahre als Schulleiter. Arbeit mit Jugendlichen, so berichtete er, habe ihn schon früher stark interessiert.

"Mit der Einrichtung ,Lernfabrik’ wollen wir allen die Möglichkeit bieten, die digitalen Herausforderungen besser bewältigen zu können", informierte er. Wichtig sei es, bereits zu Beginn unterschiedliche Wege einzuschlagen, um nicht am Ende erfahren zu müssen, dass man es hätte besser machen können. "Parallel zum Ziel zu kommen, ist heute und morgen von großer Bedeutung". Nach Worten Heegers sollten dabei verschiedene Szenarien in die Ausbildung eingebaut werden. "Kommunikation und Vernetzung untereinander sind dafür der Schlüssel." Seine Schule hatte, da es sich um eine Art Leuchtturmprojekt handelt, eine Auszeichnung vom Verband der Elektroindustrie erhalten.

Für Klaus Heeger beginnt nun jene Phase, in der er seine Interessen in den Vordergrund stellen kann. Da ist zunächst seine Verbundenheit zum Naturschutz, aber für ihn steht auch der eine oder andere Triathlon auf dem Kalender. Entsprechende Erfahrungen konnte er bereits machen, und dies in der olympischen Variante. "Ich habe viel Glück in meinem Leben gehabt und dies versuche ich, zurück zu geben", so Heeger.

Er will sich verstärkt bei "Hope and Light" einbringen. Diese Organisation wurde 2004 mit dem Ziel gegründet, Not leidende Kinder in Südafrika zu unterstützen und durch Kindergarten- und Schulpatenschaften ihre Ausbildungsmöglichkeiten umfassend und nachhaltig zu verbessern. "Ich habe selbst ein Patenkind in der Nähe von Kapstadt und kann jetzt meine Erfahrung in diese Organisation einfließen lassen." Vieles werde man sicher online erledigen können, aber er sieht auch die Chance, direkt vor Ort helfen zu können.