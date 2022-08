Jetzt steht auch für sie ein Umbruch bevor: Es heißt, sich in den nächsten Tagen und speziell am 4. September von den zahlreichen Stammgästen zu verabschieden. Am letzten Öffnungstags ist ein Umtrunk geplant.

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Es ist eine gastronomische Institution in der Weinstadt, ein Haus mit Tradition, aber "Langens Turmstuben" wird in ein paar Tagen, am 4. September, endgültig schließen. "Wir haben unseren gesamten Komplex nebst Inventar an das Immobilen- und Hausverwaltungsunternehmen Eric Langendörfer veräußert", berichten Beate und Klaus Langen im Gespräch mit der RNZ. Das Ehepaar wird sich nun in den Ruhestand begeben, um mehr Zeit für Freunde und die Familie zu haben.

Vor 45 Jahren fiel der Startschuss, als Lieselotte und Günther Langen sich entschlossen, das einstige Anwesen des Vaters abzureißen, um dort einen Neubau zu errichten und ein Restaurant zu betreiben.

Ein schwieriges Unterfangen, mussten doch Teile der historischen Stadtmauer und der "Höllenturm" in den neuen Komplex integriert werden. Bei der Eröffnung 1977 waren bereits Sohn Klaus und die damals noch künftige Schwiegertochter Beate mit dabei, die später – Mitte der neunziger Jahre – das Restaurant übernahmen.

"Wir haben uns zu diesem Schritt mit einem weinenden und einem lachenden Auge entschlossen", erzählen die Langens. Dabei dürften ihnen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie dies etwas erleichtert haben. "Das war eine harte Zeit", erinnert sich Beate Langen – auch wenn man Essen zum Abholen anbot.

Lieselotte Langens Spezialität sind die hausgemachten Dampfnudeln. Foto: Pfeifer

Mit dabei natürlich die legendären Dampfnudeln, die von Lieselotte, der Mutter von Klaus, regelmäßig gefertigt wurden und sich großer Beliebtheit erfreuten. Einmal in der Woche gab es die süße Köstlichkeit und nicht selten gingen davon nahezu 170 über den Tresen. Lieselotte ist mit ihren 87 Jahren bis heute mit dabei und wenn es ihre Gesundheit erlaubt, arbeitet sie noch fleißig mit.

Jetzt steht auch für sie ein Umbruch bevor: Es heißt, sich in den nächsten Tagen und speziell am 4. September von den zahlreichen Stammgästen zu verabschieden. Am letzten Öffnungstags ist ein Umtrunk geplant.

Wer sich jetzt noch einen Platz zum Essen sichern möchte, sollte sich sputen: "Wir sind fast vollständig ausgebucht", berichtet Beate Langen. 60 bis 70 Mittagessen gehen täglich aus der Küche raus und auch abends ist kaum ein Platz in dem von viel Holz geprägten, gemütlichen Ambiente zu ergattern.

Beate Langen hat eigentlich Industriekauffrau gelernt. Damals, so betont sie, gegen den Wunsch ihrer Eltern. Während ihr Ehemann Köstlichkeiten in der Küche zubereitete, konnte sie sich um die Buchhaltung und die organisatorischen Abläufe kümmern.

Eine ideale Ergänzung. "Übrigens hat der erste Unternehmerstammtisch der Stadt Wiesloch hier bei uns stattgefunden", blickt Beate Langen zurück. Unkenrufe wie "Da kommt doch keiner" hätten sich als falsch erwiesen. "Es war proppenvoll", sagt sie. Sicherlich auch Werbung in eigener Sache.

"Es waren 45 schöne Jahre, aber jetzt standen wir vor der Entscheidung, nochmals zu investieren, zum Beispiel in eine Klimaanlage, oder zu verkaufen", so die Langens. Pläne, wie sich die Zukunft gestalten könnte, haben sie noch nicht. "Ich werde erst mal all die Bücher lesen, die ich in den zurückliegenden Jahren geschenkt bekommen habe", meint Beate Langen.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann werde sie sich nach dem 4. September noch um die finale Abwicklung des Verkaufs kümmern. Danach heißt es nur noch, Freunde treffen. "Allerdings müssen wir uns noch eine neue Lokalität heraussuchen, denn bisher fand unser Stammtisch hier bei uns im Lokal statt", sagt Klaus Langen schmunzelnd.