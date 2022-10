Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Etwa 15 Millionen Euro müsste Wiesloch in den kommenden zehn Jahren in die Hand nehmen, um dringendste Arbeiten an den kommunalen Straßen angehen zu können. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung, die jetzt von der Gesellschaft für Straßenanalyse (GSA) in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt vorgestellt wurde. Dabei