Von Agnieszka Dorn

Wiesloch. Atemberaubend sah die Akrobatiknummer in zwölf Metern Höhe unter dem Zeltdach des Zirkus Bely aus. Artistin Nanja wickelte ein rotes Tuch um ihren Oberkörper und ein Bein, dann ließ sie sich gekonnt von oben nach unten in die Tiefe fallen. Eigentlich hatte man das Gefühl, dass sie eher schwebte. Die Vorführung an jenen "Fliegenden Tüchern" hinterließ beim Publikum in Wiesloch einen immensen Eindruck. Zu sehen ist diese derzeit in Wiesloch in der Nähe des Wietalbades. Dort hat der Zirkus seine Zelte aufgeschlagen.

Die Vorstellungen versetzten Jung und Alt in wahre Zirkusnostalgie, es roch nach Popcorn und überall glitzerte und funkelte es. Das Programm ist abwechslungsreich, besteht aus verschiedenen Tierdressuren und toller Akrobatik. Spaßmacher in der Manege lockern das Ganze mit humorvollen Darbietungen auf, die Stimmung beim Besuch der RNZ war ausgelassen – vor allem beim jungen Publikum.

Ein herzliches Willkommen kam von Zirkusdirektorin Marina Frank. Und dann fing die Vorstellung an. Nanja verzauberte wie bereits erwähnt das Publikum. Ins Staunen versetzte die Gäste auch eine weitere Ringtrapeznummer, die ebenfalls oben unter der blauen Zirkuskuppel stattfand. Ein wenig erinnerte das Ringtrapez mit den Sternen im Hintergrund an einen schimmernden Vollmond. Die Artistin vollführte kunstvolle Spagate und bog ihren Körper gekonnt in alle Richtungen. Das Ganze wurde mit Musik umrahmt und hatte einen besonderen Charme.

Ein Raunen ging durch das Zirkuszelt bei verschiedenen Tierdressuren, etwa beim Auftritt der schwarzen Friesen. Die Pferde galoppierten hintereinander, drehten sich im Kreis und zum Schluss gab es sogar eine Knieverbeugung vor dem Publikum. In Nichts nach stand dem eine Dressur mit einem Araber-Pferd, das auf den Hinterläufen kurz durch die Manege stolzierte. Indes sorgten pfiffige Hunde für gute Stimmung, rasant sprangen sie durch Reifen, tanzten oder sprangen übereinander. Beim Letzteren ...