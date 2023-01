Von Eva-Maria Elfner-Häfele, Benjamin Miltner und Christoph Moll

Region Heidelberg. Ein bisschen Ski, aber vor allem Rodel gut rund um Heidelberg: Die ersten Schneefälle des Jahres haben Ende der vergangenen Woche und vor allem in der Nacht auf Samstag die Region in eine wunderbare Winterlandschaft verwandelt. Nicht nur in den höher gelegenen Orten der Region wurde es weiß, sondern auch in der Ebene – sehr zur Freude der kleinen und großen Schlittenfahrer, die sich auf die Pisten stürzen konnten. Besonders groß war der Andrang am Wochenende auf dem Heidelberger Königstuhl, wo sogar die Polizei eingreifen und den Verkehr regeln musste (siehe Seite "Heidelberg"). Das war in den Orten der Region nicht notwendig, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag bestätigte. Dennoch war vor allem in Wilhelmsfeld, Heiligkreuzsteinach und Dossenheim richtig viel los.

> In Wilhelmsfeld herrschte am Samstag und am Sonntag ein "großer Besucherandrang", wie Bürgermeister Tobias Dangel auf RNZ-Anfrage sagte. Allerdings sei dieser nicht ganz so extrem wie in den vergangenen Jahren ausgefallen: "Es lief alles in geordneten Bahnen." Dangel führt den Rückgang darauf zurück, dass auch in der Ebene genug Schnee zum Schlittenfahren lag. Dennoch sei der Luftkurort "gut voll" gewesen. Viele Parkplätze waren belegt. Insbesondere die große Schlittenwiese am Oberen Langerain war das Ziel der Ausflügler insbesondere und schon fast traditionell aus dem Mannheimer Raum, erkennbar an ihren Autokennzeichen. "Diese befindet sich in Privatbesitz, was aber viele nicht wissen", sagt Dangel. Die Eigentümer hätten in den vergangenen Jahren immer wieder über Schäden durch parkende Autos und Rodler geklagt. Vor zwei Jahren habe der Bauhof der Gemeinde eingegriffen und die Wiese abgesperrt. Damals habe aber auch viel länger Schnee gelegen und der Ansturm sei viel größer gewesen. Nun wolle man erst einmal abwarten, ob der Winter bleibt und weiterer Schnee fällt. Wenn es Beschwerden gebe, müsse man eventuell handeln. Bisher sei dafür kein Bedarf gewesen. Der Bauhof war derweil seit Freitagabend im Dauereinsatz, "Die Straßen waren am Samstag vorbildlich geräumt", lobte der Bürgermeister. Für das Spuren der Loipe liege derweil noch zu wenig Schnee.

> In Heiligkreuzsteinach kamen mit dem Wintereinbruch am Wochenende auch die Ausflügler in den ...