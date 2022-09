Weinheim. (keke) Der Funke wurde drei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zur lodernden Flamme und immerwährenden Aufgabe. Denn: "Im Brauchtum lebt die Geschichte einer Stadt weiter", formuliert es Erster Vorsitzender Peter Gérard im Vorfeld des am kommenden Freitag im Kalender stehenden 100. Geburtstags des Heimat- und Kerwevereins "Alt-Weinheim".

Das Jubiläum sollte zwar schon 2021 gefeiert werden, denn das Gründungsdatum des Vereins geht auf 1921 zurück. Doch Corona ließ keine Festlichkeiten zu, die nun aber mit einjähriger Verspätung nachgeholt werden. "Kerwe, Tracht, Tänze, Mundarttheater, Historische Bürgerwehr, Sommertagszug, Trachtenumzüge – diese Begriffe sind eng mit dem Verein verbunden", so Gérard. Er lädt zur Jubiläumsveranstaltung am 30. September, 19 Uhr, in die Stadthalle ein.

Erwartet werden Abordnungen befreundeter Vereine aus der gesamten Region und aus dem Schwarzwald. Das mehrstündige Programm selbst soll einen Querschnitt der Aktivitäten des Vereins abbilden. Wozu auch ein kurzes Theaterstück und Gedichte in Mundart gehören, die von Trachtentänzen und der Musikkapelle Gorxheimertal umrahmt werden. Gérard: "Der Abend spiegelt die gesamte Vielfalt der heimischen Brauchtumspflege wider."

Die Wurzeln des Vereins liegen im 1921 gegründeten Verein "Alt-Weinheim". Junge Männer aus der Nordstadt hatten seinerzeit die Idee, den alten Brauch des Kerweabholens wieder aufleben zu lassen und hoben den Verein aus der Taufe. Wilhelm Vogler wurde zum Ersten Vorsitzenden gewählt, "der sich aber nicht nur auf die Wiederbelebung der Kerwe beschränkte", so Gérard. So nahm die Trachtengruppe bereits ab 1922 alljährlich am Sommertagszug teil und bildet dabei mit dem Brezelträger die Spitze.

1924 gestaltete man mit einem gemeinsam von Philipp Randoll und Karl Zöller verfassten Theaterstück den ersten "Weinheimer Abend". Mitte der 1950er erlebte die Kerwe allerdings eine Krise. Mitglieder des Gewerbevereins, des Verkehrsvereins, des Vereins Alt-Weinheim und des Hotel- und Gaststättenverbands setzten sich aber für die Wiederbelebung der Tradition ein. Ihr Engagement mündete 1966 in die Gründung des "Kerwevereins". 1987 fusionierten beide Vereine zum Heimat- und Kerweverein "Alt-Weinheim".

"Der Verein ist aber nicht nur in der Zweiburgenstadt aktiv", blickt Gérard über den Tellerrand hinaus. Die "Alt-Weinheimer" vertreten die Stadt bei Volks- und Trachtenfesten in ganz Baden-Württemberg, insbesondere im Schwarzwald. So ist Gérard bereits seit einigen Jahren auch Erster Vorsitzender des Trachtengaus Schwarzwald, des ...