Mit ihrer Aktion, so die Zonta-Präsidentin, die gleichzeitig Leiterin des Mannheimer Frauen- und Kinderschutzhauses Heckertstift des Caritasverbandes Mannheim ist, wolle man diese Spirale der tödlichen Gewalt durchbrechen. "Mit ...

Gewalt in Beziehungen bleibt auf hohem Niveau

Gesellschaft: Gewalt in Beziehungen bleibt auf hohem Niveau

"Gewalt an Frauen ist leider ein Tabuthema"

Heidelberg: "Gewalt an Frauen ist leider ein Tabuthema"

Fast jeden dritten Tag habe eine Frau 2021 durch ihren "Ex" oder den derzeitigen Lebenspartner ihr Leben verloren, bestätigte Zonta-Präsidentin Ruth Syren gegenüber den aufmerksam gewordenen Passanten das von ihnen gerade Gelesene. Die Gewalt finde dort statt, wo Menschen eigentlich Schutz finden sollten: "Im gemeinsamen Haushalt (15 Prozent) oder im partnerschaftlichen Umfeld (fast 62 Prozent)". Im Vorjahr überlebten 113 Frauen diese Gewalt nicht, so Syren mit Blick auf die symbolisch dafür stehenden 113 Paar Schuhe. Insgesamt 115.342 Frauen, aber auch 28.262 Männer mussten 2021 allein in Deutschland Partnerschaftsgewalt erdulden und erleiden, zitierte Syren den kopfschüttelnd zuhörenden Passanten aus der noch druckfrischen Statistik des Bundeskriminalamtes (BKA).

Doch der erste Eindruck täuschte. Großformatige Plakate in Form einer mit Hilfe von Markus Weber ins Woinemerische übersetzten "Bodenzeitung" klärten über den düsteren Hintergrund der Aktion auf. "Des glaabbschd du net? S’is awwer so, genauso! 113 Fraue alle dod. Abgemurgst un umgebrocht vun ehre eigene Männer. Des glaabbschd du net? S’is awwer so, genauso!"

Bereits zum achten Mal in Folge beteiligte sich Zonta Weinheim am vergangenen Wochenende an der bundesweiten Aktion, die auf den ersten Blick und angesichts von orange-farbenen Luftballons und exakt 226 roten Schuhen zu Füßen der "Reiterin" eher ein friedlich-fröhliches und unbeschwertes Bild bot.

Von Günther Grosch

Weinheim. Tatort Haushalt: Männer schlagen Frauen krankenhausreif. Sie verletzen, erstechen oder erwürgen sie. Übergießen sie mit Säure oder üben psychische Gewalt gegen sie aus. "Diese Fälle gibt es bundesweit. Sie kommen in allen sozialen Schichten und in allen Altersgruppen vor." Ines Starp von dem 33 Mitglieder zählenden Serviceclub Zonta Weinheim legte aus Anlass des "Internationalen Tags der Gewalt gegen Frauen" erschütterndes Zahlenmaterial vor.

Bereits zum achten Mal in Folge beteiligte sich Zonta Weinheim am vergangenen Wochenende an der bundesweiten Aktion, die auf den ersten Blick und angesichts von orange-farbenen Luftballons und exakt 226 roten Schuhen zu Füßen der "Reiterin" eher ein friedlich-fröhliches und unbeschwertes Bild bot.

Kabarettist Markus Weber. Foto: Dorn

Doch der erste Eindruck täuschte. Großformatige Plakate in Form einer mit Hilfe von Markus Weber ins Woinemerische übersetzten "Bodenzeitung" klärten über den düsteren Hintergrund der Aktion auf. "Des glaabbschd du net? S’is awwer so, genauso! 113 Fraue alle dod. Abgemurgst un umgebrocht vun ehre eigene Männer. Des glaabbschd du net? S’is awwer so, genauso!"

Fast jeden dritten Tag habe eine Frau 2021 durch ihren "Ex" oder den derzeitigen Lebenspartner ihr Leben verloren, bestätigte Zonta-Präsidentin Ruth Syren gegenüber den aufmerksam gewordenen Passanten das von ihnen gerade Gelesene. Die Gewalt finde dort statt, wo Menschen eigentlich Schutz finden sollten: "Im gemeinsamen Haushalt (15 Prozent) oder im partnerschaftlichen Umfeld (fast 62 Prozent)". Im Vorjahr überlebten 113 Frauen diese Gewalt nicht, so Syren mit Blick auf die symbolisch dafür stehenden 113 Paar Schuhe. Insgesamt 115.342 Frauen, aber auch 28.262 Männer mussten 2021 allein in Deutschland Partnerschaftsgewalt erdulden und erleiden, zitierte Syren den kopfschüttelnd zuhörenden Passanten aus der noch druckfrischen Statistik des Bundeskriminalamtes (BKA).

Mit ihrer Aktion, so die Zonta-Präsidentin, die gleichzeitig Leiterin des Mannheimer Frauen- und Kinderschutzhauses Heckertstift des Caritasverbandes Mannheim ist, wolle man diese Spirale der tödlichen Gewalt durchbrechen. "Mit Menschen ins Gespräch kommen und Adressen öffentlich machen, wo Frauen Hilfe erhalten können."

Darüber hinaus gehe es aber nicht nur um einen verbesserten Schutz der Frauen, sondern auch um Strukturen, die es zu verändern gilt, assistierte "Zontian" Ines Starp. Ergänzt durch die designierte Zonta-Präsidentin Susanne Krüger, die mit Blick auf die angestrebte Verbesserung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation der Frauen auf die dabei zu verändernden Strukturen aufmerksam machte. "Wenn wir schweigen, schützen wir nur die Täter", so noch einmal Ruth Syren. Die Zonta-Präsidentin wies darauf hin, dass für die von Gewalt ihres Partners betroffenen Frauen die sogenannte "letzte Aussprache" am gefährlichsten ist. In vielen Fällen überlebten Frauen diese letzte Aussprache nicht, weil der Partner dabei realisiere, dass die Entscheidung der Frau, sich von ihm zu trennen, endgültig ist.

Mit der "Roten Schuhe-Aktion" wolle Zonta dazu beitragen, ein gesellschaftliches Klima zu schaffen, das Gewalt an Frauen und an Männern verurteilt und Betroffenen Mut macht, Hilfeangebote zu nutzen und sich gegen die erlittene Gewalt zu wehren, so Gudrun Antoni.

Einige Frauen wagten sich im Gespräch aus der persönlichen "Tabu-Zone" heraus und schilderten den Zontians ihre eigenen "ungeschminkten Wahrheiten" und Erlebnisse. Von nach ihnen geworfenen schweren Aschenbechern war da-bei ebenso die Rede wie von erzwungener Isolation in den heimischen vier Wänden, von unberechtigten Schuldzuweisungen und Wutausbrüchen sowie unbegründeter Eifersucht. Drohungen, "den Kindern etwas anzutun", zählten hierzu genauso wie eine ständige Überwachung durch den Partner. "Und dies nicht nur einmal", so eine Dame, ehe sie nach zahllosen körperlichen Misshandlungen den Mut aufbrachte, mit ihren kleinen Kindern Zuflucht in einem Frauenhaus zu suchen und zu finden. "Von denen es in der Region leider viel zu wenige gibt", wie Syren angesichts einer ständig steigenden Nachfrage mit Bedauern feststellte.

Info: Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen", kostenlose und anonyme Beratung in 18 Sprachen rund um die Uhr unter 08000/11 60 16 sowie www.hilfetelefon.de.