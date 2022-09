Weinheim-Lützelsachsen. (web) Die Zentren der Ortsteile waren ein viel diskutiertes Thema, als die Besucher des Forums zur Zukunftswerkstatt Ende letzter Woche in der Stadthalle an Stellwänden debattierten. Eher trübe Aussichten attestierten viele dem alten Lützelsachsener Dorfkern. Das lag nicht zuletzt daran, dass der Frischemarkt Bernhard im kommenden Jahr schließt und noch nicht klar ist, ob es gelingt, wieder ein Nahversorgungsangebot an der Ecke Weinheimer Straße/Sommergasse zu etablieren.

Einige Teilnehmer der Zukunftswerkstatt gingen allerdings zu weit, als sie der Landmetzgerei Steidl direkt gegenüber ebenfalls ein baldiges Ende vorhersagten. Solche Gerüchte entbehrten jeder faktischen Grundlage, betont Inhaber Alexander Steidl im RNZ-Gespräch. Er habe den Betrieb erst im letzten Jahr übernommen. Damit sei der Generationenwechsel in dieser Metzgerei geglückt. "Die Landmetzgerei Steidl bleibt weiter am Standort Sommergasse 89 in Lützelsachsen bestehen. Im September des Jahres 2021 hat Alexander Steidl den Betrieb von seinem Vater Rudi Steidl übernommen", teilt der Betrieb mit. Alexander Steidl produziere bereits in dritter Generation traditionell Fleisch und Wurstwaren.

Er beziehe die Rinder vom Bauern Rauch aus Weinheim, die Schweine aus dem Odenwald und das Wild "aus dem Weinheimer Wald". Das gesamte Wurstsortiment werde stets schlachtfrisch aus Meisterhänden produziert. Die Produkte seien frei von Lactose, Gluten, Glutamat und Farbstoffen und damit auch für Allergiker verträglich.