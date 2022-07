Dessen Pendant aus Federn erlebten die Gäste, die sich schon früh am Stand des Landesjagdverbands einfanden. Hier saß Tinkerbell mit wachen Augen auf dem Handschuh von Falknerin Sandra Merkel. Die räumte mit der Idee auf, dass sie ihren Uhu für die Jagd ausbildet. "Es geht ums Vergrämen", erklärte sie, sprich: das Vertreiben von Wild. Ums Heimatgeben ging es derweil an einem Stand von Forst BW, wo Kästen für Fledermäuse entstanden.

Der Walderlebnistag zum 150. Geburtstag des Exotenwalds forderte dazu auf, den Wald selbst und all das, was er in sich birgt, zu erleben, selbst Hand anzulegen – und andererseits zu genießen. Dazu waren entlang der Spazierwege 20 Stationen aufgebaut. Besonders Kinder kamen auf ihre Kosten. Wer konnte schließlich behaupten, schon mal in 26 Metern Höhe nach Tieren Ausschau gehalten zu haben? Mit dem Hubsteiger von Forst BW kein Problem. Wer selbst Muskelkraft aufwenden wollte, war beim Baumklettern oder dem Sägen von Baumscheiben und Vesperbrettern an der richtigen Adresse – nicht selten durften allerdings Mütter und Väter die begonnene Arbeit ihres Nachwuchses beenden. Micha Reichert hatte es da einfacher. "Ich habe heute neun dabei", zählte er kurz sein Motorsägen-Arsenal durch. Bei ihm wurde aber auch nicht an Baumscheiben gearbeitet, sondern an Holzskulpturen. Großen Holzskulpturen. Wildschwein und Waldkauz maßen fast 1,20 Meter. Reichert zeigte "Chainsaw Art". Er hatte unter den Augen der frühen Besucher bereits ein Eichhörnchen und eine Fichte entstehen lassen – beide aus Fichtenholz. Davon lagen noch einige Stämme bereit, daneben Eichenholz, ob Härtegrad und Langlebigkeit sein Lieblingsmaterial. "Ich glaube, jetzt wird’s ein Uhu", sagte er und lachte.

Weinheim. (cis) An einem Seil ging es die kleine, aber steile Böschung hinauf, dann waren es nur noch ein paar Schritte hinein in den Sinnesparcours der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW). War man erst mal eingetaucht, warteten fünf Stationen. Die Beschaffenheit von Baumrinden fühlen, durch den Spiegel in das Laubdach blicken – aufmerksame Betrachtung und Perspektivwechsel waren gefordert. "Es geht ums Sehen, aber auch ums Fühlen und den Abgleich zwischen beidem", erzählte Marco Ieronimo, der den Parcours an diesem Tag betreute. Kurz: mit allen Sinnen Wald erleben. Das galt nicht nur für den Stand der SDW.

Forst BW war mit verschiedenen Ständen vertreten. Nicht verwunderlich, schließlich war der Walderlebnistag eine Kooperation von eben jener ForstBW, die für die Bewirtschaftung von etwa 300 000 Hektar Staatswald in Baden-Württemberg verantwortlich zeichnet, und der Stadt Weinheim. Und da der Exotenwald weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt ist, zog seine Geburtstagsfeier hochrangige Gäste an. Darunter Forst BW-Vorstand Felix Reining. "Wir hüten den Exotenwald wie unseren Augapfel, er ist uns wichtig", versicherte er in der morgendlichen Feierstunde. Das Waldstück sei ein Stück Lebensqualität, so Reining weiter.

Wie viel Lebensqualität der Exotenwald bietet, darauf verwies OB Manuel Just mit Blick auf den Beginn der Pandemie: "Er wurde in dieser Zeit zu einer Art Zufluchtsort." Viele Menschen hätten während der Kontaktbeschränkungen und der Sperrung von Grünflächen dieses Angebot neu zu schätzen gelernt. Der Exotenwald diene nicht nur als Sportstätte oder Ort der Erholung, sondern auch als botanischer Wissensvermittler. "Man bereist die ganze Welt", sagte Just mit Blick auf die Vielzahl exotischer Pflanzen aller Kontinente. Die Bewahrung des Exotenwalds ist in den Augen Justs ein Auftrag "an uns alle".

Derweil rückte Peter Hauk, Baden-Württembergs Minister für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz, in seiner Festrede sein Augenmerk auf die Bedeutung der Forschung: "Der Exotenwald ist ein großes Freilandlabor", sagte er mit Blick auf die Erkenntnisse, die aus Anzucht und Beobachtungen von Pflanzen im Exotenwald resultierten. Daraus lassen sich für die Forstwirtschaft Rückschlüsse auf den Wald der Zukunft ziehen. Hauk verwies auf den Klimawandel. "Es wird nicht alles anders im Wald, aber einiges", war er überzeugt.

Der Klimawandel war auch an den Stationen Thema. Viele Besucher informierten sich am Stand der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg darüber, was er für den Wald bedeutet. Beim Naturpark Neckartal-Odenwald zeigten die Veranstaltungsflyer, dass man sich längst auch touristisch mit dem Thema beschäftigt. Es gehe um eine Modellregion, sagte Raffael Lutz vom Naturpark. Beispiele seien naturnahes Übernachten, das Wandern unter Einbindung der Bahn oder der "Naturpark to Go", der Wandernde mit einer Vespertasche regionaler Spezialitäten versorgt. Die gab es am Sonntag nicht, aber für Essen und Trinken war gesorgt.

Man musste allerdings ein wenig Lauflaune haben. Wer sich ausgiebig umschauen wollte, erlebte den 60 Hektar großen Wald nicht nur mit allen Sinnen, sondern erlief auch alle seine Wege. Gelohnt hat sich das aber allemal. Davon war Weinheims Touristik-Chefin Maria Zimmermann überzeugt. "Wir kriegen gutes Feedback", sagte sie, als sie am Stand zwischen Schlosspark und Exotenwald die Gäste begrüßte. Ihr Resümee: "Wir sind sehr, sehr glücklich."

Kurz vor dem Fest brannte es

Weinheim. (web) Nur wenige Stunden vor Beginn des Aktionstags am Sonntag im Exotenwald hat es in der Nähe des dortigen Forsthauses gebrannt. Grund war aller Wahrscheinlichkeit nach Brandstiftung. Die Weinheimer Feuerwehr wurde um 7.30 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Toiletten eines externen Dienstleisters bereits vollständig abgebrannt. Die Feuerwehr konzentrierte sich folglich darauf, eine weitere Ausbreitung dieses Brandes zu verhindern.

Noch während die Feuerwehr an dieser Stelle arbeitete, meldete ein Jogger eine weitere Brandstelle in der Nähe. Die Kräfte reagierten und löschte den Brand, der auf einer Fläche von rund drei mal drei Metern entstanden war. Dass die Einsatzkräfte hier wenig später auch noch ein drittes Feuer löschen mussten, "war auch für die erfahrenen Brandschützer kein Zufall mehr", wie ein Feuerwehrsprecher berichtet.

Die Wehrleute konnten mit ihrem Einsatz einen größeren Brand verhindern, sodass den Feierlichkeiten zum 150. Jubiläum des Exotenwalds letztlich nichts im Wege stand. Dennoch staunten die ersten Gäste – darunter auch die Pressefotografen – erst einmal nicht schlecht, dass ihnen eine überdurchschnittlich große Menge von Polizeikräften Gesellschaft leistete. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, waren die Gesetzeshüter zwischen 8 und 9.30 Uhr mit einigen Streifenwagen vor Ort. Ein Polizeihubschrauber flog über das Waldgelände, auch um etwaige weitere Brandherde lokalisieren zu können. Der Hubschrauber drehte später aber wieder ab.

> Gartenhütte brannte nieder: Bereits in der Nacht auf Sonntag gingen Notrufe bei den Brandschützern ein. Anrufer meldeten gegen 1.20 Uhr einen größeren Waldbrand oberhalb der Nordstadt. Die Wehrleute fanden das Feuer am Hubberg in der Verlängerung des Hagenwegs: Eine Gartenhütte brannte in voller Ausdehnung. Die Hütte war mit den Löschfahrzeugen nicht zu erreichen, weshalb die Brandschützer eine Wasserversorgung über das Hydrantennetz in der Kriemhildstraße aufbauen mussten. In der Dunkelheit verlegten sie 600 Meter Schlauchmaterial auf steilen Waldwegen, um eine weitere Ausbreitung des Feuers auf Wald- und Grünflächen zu vermeiden. "Für unsere Einsatzkräfte ein Knochenjob", so ein Feuerwehrsprecher. Zwölf Kräfte bekämpften mithilfe von Atemschutzgeräten den Brand direkt vor Ort. Auch wenn sich ein Übergreifen der Flammen auf den Wald nicht ganz verhindern ließ, hatte die Wehr den Brand doch rasch unter Kontrolle.

Mit Dung- und Einreißhaken zog man die Brandstelle auseinander, um alle Glutnester zu löschen. Alle Weinheimer Feuerwehrabteilungen waren im Einsatz. Die Hitze, die steilen Wege und die Schnelligkeit, die erforderlich war, setzte zwei Einsatzkräften zu. Mitarbeiter eines Rettungsdiensts untersuchten sie wegen Kreislaufproblemen. Sie konnten aber ihren Dienst vor Ort beenden, und es geht ihnen wieder besser. Neben der eigentlichen Brandbekämpfung und dem Aufbau der Wasserversorgung richtete die Feuerwehr einen Bereitstellungsraum bei einem Einkaufsmarkt in der Nordstadt ein. Hier standen Kräfte aus den Odenwald-Abteilungen mit Tanklöschfahrzeugen bereit, sie mussten aber letztlich nicht eingesetzt werden. Kurz nach 4 Uhr rückten die letzten Kräfte wieder ein. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf circa 10 000 Euro.

> Kleiner Waldbrand auch bei Lützelsachsen: Auch im Wald oberhalb von Lützelsachsen hat es am Wochenende gebrannt. Kräfte aus der Wehrabteilung Lützelsachsen-Hohensachsen rückten gegen 16.30 Uhr zu einem Kleinbrand im Wald oberhalb der Panoramastraße aus. Die Brandschützer hatten die Lage rasch im Griff. Sie wässerten den Waldboden vorsorglich noch mit viel Löschwasser. Nach der abschließenden Brandnachschau erfolgte die Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei.

Info: Die Polizei ermittelt nun die Ursachen der Brände. Insbesondere im Exotenwald wird Brandstiftung vermutet. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Weinheim unter der Rufnummer 06201/10030 entgegen.