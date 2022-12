Wiesloch. (tt) Ein paar Aufräumarbeiten fanden am Freitagmorgen an der Baustelle in der Schwetzinger Straße noch statt, bevor am Freitagnachmittag die Straße zwischen Mühl- und Neugasse wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Nur der nördliche Gehweg bleibt in dem Abschnitt gesperrt. Die Ost-West-Verbindung war seit den frühen Morgenstunden des 2. November voll gesperrt, nachdem die Hauswand eines Gebäudes in die benachbarte Baugrube abgerutscht war. "Wir können derzeit nicht einschätzen, welche Auswirkungen Erschütterungen auf das Haus haben, wenn der Verkehr freigegeben wird", erklärte Oberbürgermeister Dirk Elkemann die Vollsperrung damals auf RNZ-Nachfrage.

Weil das Haus als akut einsturzgefährdet galt, hatte die Stadt Wiesloch den Eigentümer Hüseyin Dasdelen am 18. November per Verfügung aufgefordert, es innerhalb von zwei Wochen auf eigene Kosten abreißen zu lassen. Weil dieser aber so schnell keinen Abrissunternehmer fand, hatte die Stadt Wiesloch im Rahmen einer Ersatzvornahme den Abriss durch ein Eppelheimer Unternehmen für 82.000 Euro selbst beauftragt. "Wir haben nicht die Absicht, diesen Betrag Herrn Dasdelen sofort in Rechnung zu stellen, sondern werden erst das Ergebnis des Zivilprozesses abwarten", versprach Elkemann. Er werde dem Gemeinderat eine entsprechende Stundung vorschlagen.

Das Abrissunternehmen hatte dann am 14. Dezember mit dem Abriss des beschädigten Hauses und der angrenzenden Scheune begonnen und beides vor Weihnachten komplett niedergelegt.