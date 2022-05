In der Maimarkthalle musste "The Voice"-Coach Nico Santos selbst liefern

Mannheim: In der Maimarkthalle musste "The Voice"-Coach Nico Santos selbst liefern

Von Hans-Joachim Of

Waghäusel. Es ist ein Auftakt nach Maß. Nach zweijähriger Coronapause startet das bis zum Sonntag andauernde Festival "Zucker, Wag & Häusel" im Palastzelt bei der Eremitage Waghäusel gleich mit einem Knaller: Mit Nico Santos konnte Veranstalter Jürgen Vogel gleich einen Superstar präsentieren. Der 29-Jährige, der in einer musikalischen Familie aufwuchs, zeigt bei seinem 90-minütigen, stürmisch gefeierten Auftritt, warum er im Konzert der großen deutschen Künstler ein Ausnahmekönner ist. Seine brandneue Single "Play With Fire" ist Programm und der sympathische Sänger, stets mit einem verschmitzten Lächeln unterwegs, ist in seinem Element.

Hits wie "Like I Love You", "Hold Somebody" oder "Rooftop" – der zu den meist gespielten Songs im Radio zählt –, werden von der Fangemeinde mit deutlichem Frauen- und Mädchenüberschuss im weiten Rund kräftig mitgesungen. Trotz seines jugendlichen Alters bringt der Künstler jede Menge Live-Erfahrung mit, wobei ihm sicher auch die Teilnahme an der Staffel "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" zugute kommt.

"Ich glaube, ein Sommer voller Konzerte ist für uns alle so eine Art Befreiungsschlag", betonte Nico Santos bereits im Vorfeld. Auch in Waghäusel wird schnell klar, dass man Talent und die Leidenschaft für Musik nicht lernen kann. Nico Santos hat beides im Überfluss und ist bei jedem Stück durch eine Melange aus Spielwitz und Virtuosität in der Lage, das Publikum in den Bann zu ziehen.

Aus allen Himmelsrichtungen war das vorwiegend weibliche Publikum nach Waghäusel gekommen, um ihr Idol endlich wieder live erleben zu können. Foto: Hans-Joachim Of

Worum es in den Songs geht? "Natürlich um die Liebe, aber auch um Situationen aus meinem Leben, um Freundschaft, Träume, Ängste, Dinge aus der Vergangenheit und Wünsche für die Zukunft", lässt er wissen. Fetzigen Nummern zum Mitklatschen folgen auch ruhigere Momente. Zum Beispiel, wenn Nico Santos allein am Klavier den Song "Walk In Your Shoes" interpretiert, der seinem verstorbenen Freund aus Jugendtagen gewidmet ist und bei dem die Handylichter "angezündet" werden. Mit "Seven Days" zaubert er anschließend – begleitet von Gitarren und Percussion – spanisches Flair auf die Bühne. Auch aktuelle Stücke wie "Would I Lie To You" oder "Weekend Lover" fehlen nicht auf der 16 Songs umfassenden Setliste.

Dass der Vollblutmusiker neben Gesang und Klavier auch am Schlagwerk eine gute Figur abgibt, quittiert das begeisterte Publikum mit frenetischem Applaus und Begeisterungsstürmen. Kreisch-Alarm bei den Mädels in der ersten Reihe, die Transparente und Papptafeln mit Liebesbotschaften hochhalten und ihrem Idol an den Lippen hängen. So wie Corinna aus Regensburg, Luisa aus Zweibrücken, Nelly aus Würzburg oder Amelie aus Schweinfurt. Sie alle sind schon am frühen Morgen losgefahren, um "ihrem Nico" ganz nahe zu sein. Dieser bedankt sich in herzlichen Worten und lacht: "Ihr seid unglaublich!"

Die Fans sind wahrlich Feuer und Flamme, lassen bei "Afterparty", dem vielleicht schönsten Song des lauen Frühsommerabends, das Zelt beben. Später, als "Unforgettable" erklingt, öffnen sich die Herzen und die Party steuert ihrem Höhepunkt zu. Als Zugabe gibt es dann ein fulminantes "Man In The Mirror", natürlich auch "Safe" und ein schier nicht enden wollendes "Better". Den begeisterten Konzertgängern ist spätestens jetzt bewusst geworden: Die Zeit der musikalischen Enthaltsamkeit ist vorbei. Dieser besondere Augenblick will genossen werden – und Nico Santos ist mit seiner toll aufspielenden, vielköpfigen Begleitband dazu der denkbar beste Anlass. "Danke für diesen wunderschönen Abend", ruft er nach der schweißtreibenden Show den rund 2500 Menschen zu.

Info: Das Festival "Zucker, Wag & Häusel" dauert noch bis Sonntag: Heute spielt Max Mutzke mit der SWR Big-Band, am Samstag lädt Moop Mama zur "Urban Brass Party" und am Sonntag spielt die Fun-Metal Band "J.B.O.".