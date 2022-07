Neckargemünd. (ugw) Das Abitur mit der Bestnote 1,0 abgeschlossen und dazu noch eine der besten Para-Tischtennisspielerinnen der Welt: Jana Spegel von der SRH Stephen-Hawking-Schule (SHS) hat erfolgreiche Monate hinter sich. Die aufgrund einer Beeinträchtigung im Rollstuhl sitzende Absolventin belegt den vierten Platz der Weltrangliste im Para-Tischtennis und hat nun große Turniere vor der Brust.

Dass Schule und Sport miteinander vereinbar sind, bewies sie mit ihrem Abitur und dem Abschneiden bei internationalen Turnieren nun eindrucksvoll. So blieb Spegel im jordanischen Amman im Einzel und im Doppel mit ihrer Doppelpartnerin Sandra Mikolaschek ungeschlagen und holte in beiden Wettbewerben die Goldmedaille. Im Mixed-Doppel spielte sie an der Seite von Simon Heaps aus Großbritannien. Das Duo schied in der Gruppenphase aus.

Mit zwei Goldmedaillen im Gepäck ging es zum nächsten Turnier nach Ostrava in Tschechien. Dort starteten 266 Spieler. Nach klaren Siegen mit jeweils 3:0-Sätzen musste sich Spegel lediglich gegen einen Finnen geschlagen gegeben. Dieses Mal blieb es bei einer Silbermedaille. Und die nächste Medaille gab es im Mixed-Doppel: Hier trat sie gemeinsam mit Vasyl Petruniv aus der Ukraine an. Nach zwei Siegen in der Gruppe und ohne Satzverlust im Viertel- und Halbfinale folgte im Finale eine 1:3-Niederlage gegen das italienische Doppel Crosara/Rossi.

Auf ihren bisherigen Erfolgen ruht sie sich indes nicht aus: Die Nationalspielerin bereitet sich schon jetzt auf die Weltmeisterschaft im spanischen Granada im November vor und fiebert bereits den Paralympischen Spielen 2024 in Paris entgegen.

Die SHS und das gesamte Para-Tischtennis-Team zeigen sich in einer Mitteilung "sehr froh und stolz" darüber, dass Spegel der SRH auch weiterhin treu bleibt: Sie wird ab Herbst als Spielführerin in der Regionalligamannschaft an den Start gehen.