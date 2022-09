Von Max Rieser

Schriesheim-Altenbach. Nicht nur in der Kernstadt wird, wie am Schulzentrum, fleißig saniert. Auch in Altenbach tut sich einiges. Neben der großräumigen Sanierung des Abtswegs ist es vor allem die Altenbacher Mehrzweckhalle, die auf Vordermann gebracht wird. Im aktuellen Stadium der Baustelle ist sie kaum wiederzuerkennen. Ein Gerüst halbiert die Halle in