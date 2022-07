Von Max Rieser

Schriesheim. Das Sommerfest an der Kurpfalz-Realschule am Freitag war für Schüler und Lehrer nicht nur der verdiente Abschluss des Schuljahrs, sondern auch der Abschluss der Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr. 2022 ist die Realschule 50 Jahre alt geworden, und das wurde gebührend gewürdigt. Auf dem ganzen Schulgelände hatten die Schüler Stände aufgebaut, an