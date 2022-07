Schriesheim. (max) In Zeiten von Ukraine-Krieg, Klimawandel und rasant steigenden Strom- und Gaspreisen stellt sich die Frage der Energieversorgung so dringend wie selten zuvor. Das hat auch die Schriesheimer Stadtverwaltung erkannt und in der Ratssitzung am Mittwoch die Gründung eines stadteigenen Energie-Betriebs zur Abstimmung vorgeschlagen.

"Im Kampf gegen die Klimaerwärmung" und